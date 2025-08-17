Inicio Política Partido de los Jubilados
El Partido de los Jubilados presentó sus candidatos para la legislativas

El Partido de los Jubilados dio a conocer sus candidatos para diputados y senadores provinciales. Para cargos nacionales no competirá

Presentación de listas del Partido de los Jubilados en la Junta Electoral. Foto: gentileza Partido de los Jubilados.

El Partido de los Jubilados de Mendoza presentó ante la Justicia Electoral sus candidatos a diputados y senadores provinciales. Este espacio no formó ningún frente y tampoco competirá por cargos nacionales en las elecciones 2025.

El movimiento que es presidido por María Isabel Grosso ya no cuenta con el histórico dirigente Edgardo Civit Evans, actual diputado provincial, quien se unió a Provincias Unidas.

Este Partido de los Jubilados no tiene relación con la organización de las marchas de los miércoles en la plaza San Martín más allá de que algunos de sus miembros participen de las movilizaciones en reclamos de mejoras salariales y restitución de beneficios para obtener medicamentos.

María Isabel Grosso, presidenta del Partido de los Jubilados, encabezó la presentación de listas.

Los candidatos del Partido de los Jubilados

"Este domingo hemos presentado oficialmente ante la Junta Electoral de Mendoza la documentación de nuestros candidatos del Partido de los Jubilados, dando un paso firme para participar en las elecciones de octubre 2025", indicó un comunicado.

"Con convicción y unidad, avanzamos para que la voz de los jubilados, trabajadores, emprendedores y pymes se haga escuchar en toda la provincia", señaló la nota.

Son candidatos a diputados provinciales:

  • Daniel Oscar Sielli
  • Mónica Beatris Elorza Requelme
  • Diego Rodrigo Peralta
  • Lautra Beatriz Carrasco Yunes
  • Darío Alejandro Barcudi
  • María Isabel Grosso
  • Savador Buenasorte
  • Carlos Orlando Zalazar
  • Elisabeth Elena Rojas

Son candidatos a senadores provinciales:

  • Bruno Javier Oropel
  • Romina Estefanía Venegas Tolosa
  • Juan Carlos Maldonado
  • Carlos Antonio Samudio
  • Adriana Beatriz Calderón
  • Luis Esteban Ghisleni
  • Sofía Brenda Benegas
  • Juan Pablo Baro
  • Lorena Betsabé Pereyra

