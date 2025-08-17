El Partido de los Jubilados presentó sus candidatos para la legislativas

partido de los jubilados
María Isabel Grosso, presidenta del Partido de los Jubilados, encabezó la presentación de listas.
Foto: gentileza Partido de los Jubilados
Los candidatos del Partido de los Jubilados
"Este domingo hemos presentado oficialmente ante la Junta Electoral de Mendoza la documentación de nuestros candidatos del Partido de los Jubilados, dando un paso firme para participar en las elecciones de octubre 2025", indicó un comunicado.
"Con convicción y unidad, avanzamos para que la voz de los jubilados, trabajadores, emprendedores y pymes se haga escuchar en toda la provincia", señaló la nota.
Son candidatos a diputados provinciales:
- Daniel Oscar Sielli
- Mónica Beatris Elorza Requelme
- Diego Rodrigo Peralta
- Lautra Beatriz Carrasco Yunes
- Darío Alejandro Barcudi
- María Isabel Grosso
- Savador Buenasorte
- Carlos Orlando Zalazar
- Elisabeth Elena Rojas
Son candidatos a senadores provinciales:
- Bruno Javier Oropel
- Romina Estefanía Venegas Tolosa
- Juan Carlos Maldonado
- Carlos Antonio Samudio
- Adriana Beatriz Calderón
- Luis Esteban Ghisleni
- Sofía Brenda Benegas
- Juan Pablo Baro
- Lorena Betsabé Pereyra