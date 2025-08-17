El Partido de los Jubilados presentó sus candidatos para la legislativas

El movimiento que es presidido por María Isabel Grosso ya no cuenta con el histórico dirigente Edgardo Civit Evans, actual diputado provincial, quien se unió a Provincias Unidas.

Este Partido de los Jubilados no tiene relación con la organización de las marchas de los miércoles en la plaza San Martín más allá de que algunos de sus miembros participen de las movilizaciones en reclamos de mejoras salariales y restitución de beneficios para obtener medicamentos.