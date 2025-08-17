Diputados nacionales

1°- Luis Alfonso Petri – abogado – actual ministro de Seguridad (LLA)

2°- Pamela Fernanda Verasay – contadora – actual diputada nacional (Cambia Mendoza).

3°- Álvaro Martínez – abogado - actual diputado nacional (LLA).

4°- María Julieta Metral Asensio – abogada oriunda de San Rafael y radicada en Mendoza (LLA).

5°- Mauricio Oscar Pinti Clop - Economista (Cambia Mendoza).

Cierre de listas y alianza Cambia Mendoza con la Libertad Avanza. Luis Petri encabeza la lista de Diputados La Libertad Avanza y Cambia Mendoza definieron los lugares en las listas para el Congreso y la Legislatura. Petri se pasó a la LLA. Foto: Alfredo Cornejo en X

Senadores Provinciales

Primer Distrito

1°- Patricia Sánchez: es abogada, actualmente, es secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Capital.

2°- Lucas Fosco: es médico, oriundo del departamento de Lavalle.

Segundo Distrito

1°- Néstor Majul: es procurador, oriundo del departamento de Maipú – actualmente es secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación.

2°- Alejandra Carina Gómez: es abogada y llega desde el departamento de Junín.

elecciones la libertad avanza cambia mendoza El oficialismo de Mendoza va con el nacional en una alianza electoral. Foto: gentileza Cambia Mendoza

Tercer Distrito

1°- Martín Kerchner Tomba: es contador, actual presidente Provisional del Senado –Fue ministro de Economía.

2°- Macarena Soledad D Ambrogio: es arquitecta, oriunda del departamento de Luján de Cuyo.

Cuarto Distrito

1°- Leonardo Yapur: es abogado, actualmente concejal del departamento de San Rafael.

2°- María Carolina Loparco: es escribana, oriunda del departamento de San Rafael.

Diputados Provinciales

Primer Distrito

1°- Julián Sadofschi: es contador, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

2°- María Inés Ramos: es abogada, de Guaymallén.

Segundo Distrito

1°- Griselda Petri: es contadora, actual vicepresidenta de la UCR - San Martín -.

2°- Pablo Castro: comerciante.

Tercer Distrito

1°- Melisa Martínez Malanca: es abogada, actualmente concejal del departamento de Godoy Cruz.

2°- Carlos Federico Palazzo: es abogado, oriundo del departamento de Godoy Cruz.

Cuarto Distrito

1°- Alejandra Torti: es administradora contable de empresas, actualmente es concejal del departamento de General Alvear.

2°- Nicolás de Pedro Buttini: es abogado y llega desde San Rafael.

Provincias Unidas reveló algunos nombres, antes del plazo límite

El frente electoral que conforman parte de lo que era la alianza La Unión Mendocina y del PRO adelantó que Jorge Difonso, actual diputado provincial, será quien encabece la lista de los legisladores nacionales.

En segundo lugar, camino al Congreso, irá Flavia Manoni. Hoy ocupa una banca en el Senado de Mendoza.

Para la Cámara Alta de Mendoza se confirmó a Claudia Iturbe, quien es la secretaria general de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud.

claudia-iturbe y Jorge Difonso La secretaria general de Ampros, Claudia Iturbe, junto a Jorge Difonso. Iturbe será candidata a senadora provincial.

En el frente conformado por Daniel Orozco, ex intendente de Las Heras, y José Luis Ramón, Protectora, llevan en cabeza de lista de diputados nacionales a la abogada Carolina Yacky. La letrada está especializada en derecho con perspectiva de género.

El frente Encuentro Peronista

El frente Encuentro Peronista ya había anticipado, al dar a conocer la unidad, que la lista de candidatos al Congreso quedaría integrada por:

Titulares en la Cámara de Diputados:

1° Emir Félix

2° Marisa Uceda

3° Matías Stevanato

4° María Flor Destéfanis

5° Fernando Ubi

Suplentes:

1° Analía Verónica Rodríguez

2° Franco Fachini Bordano

3° Dalila Picatto

Hasta el momento no lo había hecho formal en la Justicia.

El frente Verde: la alianza de Libres del Sur y el partido Verde

La alianza electoral del partido Verde y Libres del Sur fue uno de los primeros frentes en dar a conocer cómo quedaron las listas para las elecciones de octubre.

Diputados nacionales

Mario Vadillo y Belén Bobba.

Diputados provinciales

Primer distrito (Gran Mendoza): Emanuel Fugazzotto y Anabel Herensperger.

Segundo distrito (Este): Alejandro Verón y Marina Jesica Molina.

Tercer distrito (Valle de Uco): Florencia Galvani y Emir Laurel.

Cuarto distrito (Sur): Martín Palma y Mariana Sosa.

Senadores provinciales

Primera sección: Ricardo García y Flavia Pasqualetti.

Segunda sección: Manuel Verdaguer y Analía Pallero.

Tercera sección: Ernesto Mancinelli y María Cecilia Lucero.

Cuarta sección: Fabiola Carrión y Hugo Fernández.

Concejales

Alvear: Pablo Manuel Reyes y Adriana Kuroski.

Ciudad: Gerardo García y María Laura Rojas.

Godoy Cruz: Silvina Anfuso y Jorge Muñoz.

Guaymallén: Paula Saucedo y Federico Ferrari.

Junín: Germán Lepez y Romina Corvera.

Las Heras: Agostina Barbosa y Eduardo González Di Pietro.

Lavalle: Cristian Ceballos y Débora Arancibia.

Malargüe: Silvina Camiolo y Gonzalo Frías.

San Carlos: Carla Farías y Juan Bastías.

Tunuyán: Carla Corvalán y Pedro Villarroel.

Tupungato: Alejandra Salvatierra y Exequiel Altamirano.

San Martín: Carolina Gizzi y José Luis Giménez.

El Frente Verde dio a conocer a sus candidatos este domingo, varias horas antes del cierre de las listas. Foto: prensa Frente Verde

