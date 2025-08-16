Inicio Política Luis Petri
Tras la candidatura

"Bienvenido a las Fuerzas del Cielo, queridísimo Luis", el mensaje de Milei para Petri

El ministro de Defensa selló su nueva pertenencia partidaria y el Presidente le agradeció en redes. Karina Milei también lo ponderó

Julián Imazio
Por Julián Imazio [email protected]
El presidente Javier Milei le dio la bienvenida a Luis Petri a la Libertad Avanza. Petri es su actual ministro de Defensa.

El presidente Javier Milei le dio la bienvenida a Luis Petri a la Libertad Avanza. Petri es su actual ministro de Defensa.

El presidente Javier Milei le dio una cálida bienvenida al mendocino Luis Petri a La Libertad Avanza. “Bienvenido a las Fuerzas del Cielo, queridísimo Luis”, fue el mensaje del presidente en su cuenta de X, una vez que se conoció la afiliación del ministro de Defensa al partido oficialista, uno de los hechos políticos que vino de la mano con su candidatura a diputado nacional.

La frase acompañó el posteo de la hermana de Milei y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien se mostró exultante junto al esteño y también al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Además de retuitear ese posteo, Milei tomó otro de Petri, en el que confirmaba la candidatura al Congreso, y escribió un sonoro: “VAAAAAMOOOOOOO”.

Posteo de Milei

Karina Milei había dicho antes: “Bienvenido Luis Petri a La Libertad Avanza. Desde el 22 de octubre de 2023 viene trabajando junto a nosotros, defendiendo con determinación las ideas de la libertad y enfrentando a quienes durante años desprestigiaron a nuestras Fuerzas Armadas”. De esta manera, prácticamente se confirma que habrá que buscarle un reemplazante en la cartera de Defensa, ya que en primer término es altamente probable que acceda a una banca. Según las encuestas actuales, es casi un hecho.

luis petri karina milei martín menem
Luis Petri, actual ministro de Defensa, ahora integra las filas de la LLA. Hoy se confirm&oacute; que ser&aacute; el primer candidato para ocupar una banca en la C&aacute;mara de Diputados. En la foto junto a Karina Milei y Mart&iacute;n Menem.

Luis Petri, actual ministro de Defensa, ahora integra las filas de la LLA. Hoy se confirmó que será el primer candidato para ocupar una banca en la Cámara de Diputados. En la foto junto a Karina Milei y Martín Menem.

“Hoy sella su paso a LLA. Gracias Luis por acompañarnos en la enorme tarea de llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina”, completó el mensaje. En las cuatro fotos que agregó la hermana del presidente, se lo ve al mendocino abrazándola y festejando junto a Martín Menem.

A propósito, el propio Menem también se encargó de darle la bienvenida en los comentarios. Ahora Petri será la cara visible de la campaña, que formalmente arrancará a finales de mes, pero que en la práctica ya está en la calle, en los medios y en las redes de la Argentina.

El pase de Petri a la Libertad Avanza y su candidatura a diputado nacional

Petri se subió súbitamente a la boleta de la alianza entre LLA y Cambia Mendoza. Hasta hace horas, en Casa de Gobierno entendían que el candidato era Facundo Correa Llano, pero llamados de último momento desde Casa Rosada confirmaron en Mendoza que el esteño era el elegido.

Así, Petri buscará su tercer período legislativo en la Cámara Baja del Congreso y la lista del oficialismo queda conformada por él, Pamela Verasay en segundo puesto, un tercer y cuarto nombre que probablemente pongan los libertarios y, en último lugar, por ahora, el maipucino Mauricio “Pinti” Clop.

Lo que sí, en el entorno del gobernador desmienten de plano que el cuarto lugar vaya a ser ocupado por la vice, Hebe Casado, una posibilidad que comenzó a circular en las últimas horas, en una lista que excluía a Álvaro Martínez, el demarchista y ya diputado nacional, pero al que se le termina el período en diciembre.

Ese es otro de los datos: por ahora Martínez sí está adentro de la nómina, aunque nada está descartado hasta que se hagan las 23.59 del domingo. “Esto reconfiguró todo. Los nombres se terminan de oficializar hoy, pero Cornejo ya los sabe”, dijo una alta fuente.

Temas relacionados:

Te puede interesar