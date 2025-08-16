"Bienvenido a las Fuerzas del Cielo, queridísimo Luis", el mensaje de Milei para Petri

luis petri karina milei martín menem Luis Petri, actual ministro de Defensa, ahora integra las filas de la LLA. Hoy se confirmó que será el primer candidato para ocupar una banca en la Cámara de Diputados. En la foto junto a Karina Milei y Martín Menem. Foto: Posteo de Karina Milei en X

“Hoy sella su paso a LLA. Gracias Luis por acompañarnos en la enorme tarea de llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina”, completó el mensaje. En las cuatro fotos que agregó la hermana del presidente, se lo ve al mendocino abrazándola y festejando junto a Martín Menem.

A propósito, el propio Menem también se encargó de darle la bienvenida en los comentarios. Ahora Petri será la cara visible de la campaña, que formalmente arrancará a finales de mes, pero que en la práctica ya está en la calle, en los medios y en las redes de la Argentina.

El pase de Petri a la Libertad Avanza y su candidatura a diputado nacional

Petri se subió súbitamente a la boleta de la alianza entre LLA y Cambia Mendoza. Hasta hace horas, en Casa de Gobierno entendían que el candidato era Facundo Correa Llano, pero llamados de último momento desde Casa Rosada confirmaron en Mendoza que el esteño era el elegido.

Así, Petri buscará su tercer período legislativo en la Cámara Baja del Congreso y la lista del oficialismo queda conformada por él, Pamela Verasay en segundo puesto, un tercer y cuarto nombre que probablemente pongan los libertarios y, en último lugar, por ahora, el maipucino Mauricio “Pinti” Clop.

Lo que sí, en el entorno del gobernador desmienten de plano que el cuarto lugar vaya a ser ocupado por la vice, Hebe Casado, una posibilidad que comenzó a circular en las últimas horas, en una lista que excluía a Álvaro Martínez, el demarchista y ya diputado nacional, pero al que se le termina el período en diciembre.

Ese es otro de los datos: por ahora Martínez sí está adentro de la nómina, aunque nada está descartado hasta que se hagan las 23.59 del domingo. “Esto reconfiguró todo. Los nombres se terminan de oficializar hoy, pero Cornejo ya los sabe”, dijo una alta fuente.