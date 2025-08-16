Inicio Política Luis Petri
Elecciones 2025

Luis Petri esta llegando a Mendoza para cerrar con Cornejo su candidatura a diputado nacional

Tras un sorpresivo golpe de timón, el actual ministro de Defensa mendocino es la apuesta número uno para las legislativas

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
A fines de Julio Luis Petri negó que sería candidato

A fines de Julio Luis Petri negó que sería candidato, pero ahora las cosas parecen haber cambiado y es el nombre que más suena para encabezar la lista oficialista en Mendoza. 

Foto: Congreso de la UCR

El mendocino ministro de Defensa Luis Petri da sorpresas. Una de estas es que, después de haberse apartado de la posibilidad de ser candidato en las listas de la alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza para las Legislativas 2025, ahora esa opción es la más fuerte.

De hecho, hay información acerca de una importante reunión del sector radical de Petri, "Mendocinos por el Futuro", que se realizará este sábado en Mendoza y que el motivo de tal mitín es el lanzamiento del nombre de Petri para representar tanto a radicales como a mileístas el 26 de octubre en las urnas.

Noticia en desarrollo

Temas relacionados:

Te puede interesar