El mendocino ministro de Defensa Luis Petri da sorpresas. Una de estas es que, después de haberse apartado de la posibilidad de ser candidato en las listas de la alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza para las Legislativas 2025, ahora esa opción es la más fuerte.
Elecciones 2025
Luis Petri esta llegando a Mendoza para cerrar con Cornejo su candidatura a diputado nacional
Tras un sorpresivo golpe de timón, el actual ministro de Defensa mendocino es la apuesta número uno para las legislativas