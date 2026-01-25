El pronóstico alertó por tormentas severas con posibilidad de granizo en toda Mendoza

Luego de las tormentas del viernes y del sábado, Mendoza está en alerta naranja por fuertes lluvias pronosticadas para este domingo, con posibilidad de caída de granizo, en prácticamente todo el territorio provincial, según comunicó el Servicio Meteorológico Nacional.
Comenzarían durante la tarde y se extenderían hasta la madrugada del lunes, de acuerdo con las autoridades nacionales.
Reporte de daños de la tormenta del sábado
La tormenta del sábado que afectó a gran parte de Mendoza dejó como saldo 177 incidentes y rutas intransitables, según el reporte oficial del Gobierno. Las alertas por lluvias continúan para este domingo en el Sur, Valle de Uco, Gran Mendoza y alta montaña.
La peor parte se la llevó San Rafael que registró 73 de ellos: 65 personas evacuadas, el corte de pasos de El Molino y Pobre Diablo y 7 árboles caídos.
Le siguió Guaymallén con 59, por 34 árboles caídos, 11 postes tirados, 8 filtraciones de techos en casas y 6 viviendas anegadas.
En Godoy Cruz registraron 12 incidentes: 11 árboles caídos y la filtración del techo de una vivienda.
Santa Rosa 11, por 5 árboles caídos, 4 filtraciones de techo y 2 postes caídos.
En Lavalle hubo 7 árboles caídos, 2 postes tirados y un canal desbordado.
En tanto, en la Capital cayeron 7 árboles, se filtró el techo de una vivienda y se cayó un cable eléctrico.
Con el menor caso de reportes de incidentes quedaron Maipú (1 árbol caído y el cortocircuito de un cable) y Tunuyán (que registró una crecida en Los Badenes de calle Aguirre).
Las rutas que quedaron cortadas este domingo
Las rutas cortadas por la tormenta del sábado, según informaron desde Infraestructura del Gobierno:
- Zona de Badenes de Los Reyunos, San Rafael, quedó totalmente cortada por la crecida de los cauces.
- La Ruta Provincial 52 asfaltadas a Villavicencio (Las Heras) por deslaves.
- Intransitable el tramo de suelo natural de Villavicencio a Uspallata de la misma ruta.
- La Ruta Provincial 13, desde el barrio El Sol a Uspallata.
- Las autoridades también pidieron precaución a la hora de circular en calles B. Gutierrez y C. Productivo (Tunuyán), por crecida aluvional en badenes del arroyo Sorrendo.