El pronóstico alertó por tormentas severas con posibilidad de granizo en toda Mendoza

La peor parte se la llevó San Rafael que registró 73 de ellos: 65 personas evacuadas, el corte de pasos de El Molino y Pobre Diablo y 7 árboles caídos.

Le siguió Guaymallén con 59, por 34 árboles caídos, 11 postes tirados, 8 filtraciones de techos en casas y 6 viviendas anegadas.

En Godoy Cruz registraron 12 incidentes: 11 árboles caídos y la filtración del techo de una vivienda.

arbol caido ciudad de mendoza tormenta Uno de los árboles caídos por la tormenta.

Santa Rosa 11, por 5 árboles caídos, 4 filtraciones de techo y 2 postes caídos.

En Lavalle hubo 7 árboles caídos, 2 postes tirados y un canal desbordado.

En tanto, en la Capital cayeron 7 árboles, se filtró el techo de una vivienda y se cayó un cable eléctrico.

Con el menor caso de reportes de incidentes quedaron Maipú (1 árbol caído y el cortocircuito de un cable) y Tunuyán (que registró una crecida en Los Badenes de calle Aguirre).

Las rutas que quedaron cortadas este domingo

Las rutas cortadas por la tormenta del sábado, según informaron desde Infraestructura del Gobierno: