Correa de distribución del auto: cada cuantos kilómetros se le cambia

auto-correa-de-distribución2

Es bueno conocer qué son estos componentes que se encuentran en el motor del vehículo y por qué son tan importantes:

Cigüeñal: se trata de un eje giratorio que transforma el movimiento alternativo de un pistón en un movimiento giratorio.

Árbol de levas: es el encargado de regular el movimiento de las válvulas de admisión y de escape.

Es normal que la cadena de distribución se gaste luego de un tiempo y tenga que ser reemplazada.

Existe una brecha de kilometraje estipulada para su reemplazo, que variará dependiendo del modelo del auto.

No estar atento y no cambiar la correa de distribución en tiempo y forma, puede llegar a ser muy doloroso al bolsillo si se rompe. Con el auto en movimiento, las piezas sincronizadas del motor se pueden retorcer, causando daños más que caros.

Si uno quiere saber cada cuánto hay que cambiarle la correa de distribución al auto, es una inteligente decisión seguir los consejos que brinda Rodi Motor Service, qué en este artículo, explica todo sobre esta pieza clave del motor del vehículo.

auto-correa-de-distribución

Auto: cada cuánto se le cambia la correa de distribución

Cada fabricante de autos establece una fecha estimada para el cambio de la correa de distribución, que está asentada en el manual de uso del vehículo.

auto-correa-de-distribucion3.jpg

Estos puntos son los que todo conductor debería saber sobre esta pieza clave del motor: