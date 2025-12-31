Correa de distribución del auto: cada cuantos kilómetros se le cambia

Un auto, a medida que va sumando kilómetros, va acumulando uno que otro problema, sobre todo en el motor. Y entre todos esos inconvenientes, aparece que puede hacerse presente cuando uno menos lo espera, con consecuencias desastrosas. Estamos hablando de la rotura de la cadena de distribución del vehículo.
Si se rompe la cadena de distribución del auto, es muy probable que el motor se rompa, con un gasto de reparación muy considerable.
La función principal de la cadena de distribución del auto, es la de coordinar el movimiento de cigüeñal con el árbol de levas.
Es bueno conocer qué son estos componentes que se encuentran en el motor del vehículo y por qué son tan importantes:
- Cigüeñal: se trata de un eje giratorio que transforma el movimiento alternativo de un pistón en un movimiento giratorio.
- Árbol de levas: es el encargado de regular el movimiento de las válvulas de admisión y de escape.
Es normal que la cadena de distribución se gaste luego de un tiempo y tenga que ser reemplazada.
Existe una brecha de kilometraje estipulada para su reemplazo, que variará dependiendo del modelo del auto.
No estar atento y no cambiar la correa de distribución en tiempo y forma, puede llegar a ser muy doloroso al bolsillo si se rompe. Con el auto en movimiento, las piezas sincronizadas del motor se pueden retorcer, causando daños más que caros.
Si uno quiere saber cada cuánto hay que cambiarle la correa de distribución al auto, es una inteligente decisión seguir los consejos que brinda Rodi Motor Service, qué en este artículo, explica todo sobre esta pieza clave del motor del vehículo.
Auto: cada cuánto se le cambia la correa de distribución
Cada fabricante de autos establece una fecha estimada para el cambio de la correa de distribución, que está asentada en el manual de uso del vehículo.
Estos puntos son los que todo conductor debería saber sobre esta pieza clave del motor:
- Cada fabricante recomienda un intervalo para cambiar la correa de distribución, que puede oscilar entre los 65.000 kilómetros y los 130.000 kilómetros.
- Todo auto que con más frecuencia circula por zonas urbanas, posiblemente se achica el margen de durabilidad de la correa, llegando a ser un 20% o 25% inferior a lo que marca el manual de uso de fábrica. En ese caso, si el fabricante recomienda cambiar la correa de distribución a los 90.000 kilómetros y el auto solamente anda por zonas urbanas, es recomendable adelantarse y realizarla a los 70.000 kilómetros.
- Si el auto transita diariamente por rutas o vías rápidas, seguramente la durabilidad de la correa se adapte a lo que sugiere el fabricante.