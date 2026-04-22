Naturaleza salvaje: loro perdió parte de su pico, pero igual consiguió volverse el alfa de su grupo

Estrategias de combate sin precedentes

El ave desarrolló una técnica de pelea única para defender su posición. Los ejemplares sanos suelen morder durante los enfrentamientos, pero la condición de Bruce impedía ese movimiento. Por eso, comenzó a utilizar su mandíbula inferior para estocar a sus oponentes con gran velocidad. Estas maniobras resultaron sumamente efectivas frente a otros machos que no sabían cómo reaccionar ante tales embates frontales.

El método consiste en lanzarse con el cuello extendido o incluso saltar desde la distancia para golpear con el impulso del cuerpo. Los científicos denominaron esta conducta como una forma de esgrima con el pico, algo nunca visto en otros miembros de su grupo. Bruce pelea con mucha más frecuencia que el resto para asegurar que nadie cuestione su rango actual.

Superación frente a la naturaleza

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As scientists report,… pic.twitter.com/cPa5P21FqC — News from Science (@NewsfromScience) April 20, 2026

El éxito de este loro trajo beneficios concretos para su vida diaria. Al ser el alfa, tiene acceso prioritario a los sitios de alimentación y recibe cuidados de sus compañeros. Incluso los análisis de laboratorio confirmaron que posee los niveles de estrés más bajos de todo el grupo. El entorno en cautiverio permitió que estas nuevas tácticas florecieran sin los peligros constantes que acechan en los Alpes del Sur de Nueva Zelanda.

La capacidad de adaptación del kea es famosa en la comunidad científica. Hace años, este mismo pájaro llamó la atención por usar piedras pequeñas para asearse las plumas. Ahora, su ascenso al poder reafirma que el ingenio individual permite superar barreras físicas. Su historia queda marcada como un hito de la biología donde la voluntad de liderazgo prevaleció sobre la integridad anatómica tradicional.