7 trucos recomendados por especialistas para que la batería de tu teléfono no se agote en pocas horas

Las aplicaciones que abrimos en cualquier momento del día, y luego no cerramos de manera correcta, deben restringirse para evitar que continúen consumiendo carga. Para esto debes ingresar a tu Android, buscar Ajustes y después Inicio de aplicaciones. Así podrás gestionar que apps pueden estar activas en segundo plano y cuáles no.

Ubicación de aplicación

Los servicios de ubicación de Android también consumen en exceso la batería del teléfono sin que te des cuenta. Por eso, puedes gestionar uno a uno los permisos de las aplicaciones para evitar que te rastreen en todo momento.

bateria, celular.jpg Así evitarás que la batería de tu teléfono se descargue rápidamente.

Aviso de alto consumo de energía

Esta herramienta dentro de Android permite saber que una aplicación está consumiendo más energía de lo habitual. De esta forma, podremos estar atentos y cerrarla. Para activar la función, hay que dirigirse a Ajustes, luego Batería y finalmente Más ajustes de batería.

Reducir el tiempo de suspensión de pantalla

Revisar esta configuración será clave para extender la carga de la batería, ya que el tiempo de suspensión, generalmente, es amplio (generalmente 2 a 3 minutos). En este sentido, se recomienda pasar a una opción de 15 segundos. De esta forma, la pantalla del celular se apagará luego de esa cantidad de tiempo.

batería teléfono 7 trucos para que la batería del teléfono dure más.

Activar carga inteligente

Esto permite personalizar los modos de carga para que el teléfono nunca llegue a cargar hasta el 100%. Para activarlo, es necesario buscar Ajustes, después Batería y finalmente Más ajustes de batería.

Usar fondos estáticos y oscuros

Los fondos de pantalla animados consumen energía innecesariamente. Por lo tanto, los expertos recomiendan elegir fondos fijos y, si es posible, en tonos oscuros.

batería teléfono celular ¡Olvídate de salir con el cargador dentro del bolso!

Activar el modo avión en zonas sin cobertura

Si te encuentras en una zona sin cobertura, el teléfono estará activo constantemente, intentando conectarse a una red y agotando los recursos energéticos. Para que la batería dure más, otro de los trucos pasará por activar el modo avión hasta que sepas que estás en un lugar con señal.