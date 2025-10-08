Ventas online en Estados Unidos crecerán menos en la temporada navideña 2025

“Los consumidores están planificando con anticipación y buscan descuentos más agresivos. La lealtad a las marcas está en baja”, explicó Vivek Pandya, analista principal de Adobe Digital Insights.

ventas online estados unidos navidad freepik (1) Según cifras del Pew Research Center, el 83% de los latinos en Estados Unidos realiza al menos una compra online al mes. Crédito: Freepik.

Ventas online: el papel de California y los latinos

En California, uno de los estados con mayor actividad comercial digital y fuerte presencia latina, se espera que las compras online sigan creciendo, pero a un ritmo menor.

Los pequeños negocios administrados por emprendedores latinos podrían resentir el cambio, especialmente en sectores como moda, electrónica y productos artesanales.

Sin embargo, la comunidad latina sigue mostrando una alta participación digital. Según cifras del Pew Research Center, el 83% de los latinos en Estados Unidos realiza al menos una compra online al mes, superando incluso a otros grupos demográficos.

Qué esperar del consumo de fin de año

Adobe anticipa que los mayores picos de venta se concentrarán en el Black Friday (29 de noviembre) y el Cyber Monday (2 de diciembre). Las categorías más buscadas serán juguetes, electrónicos, ropa y artículos para el hogar.

Los expertos recomiendan a los consumidores latinos aprovechar los descuentos tempranos y evitar endeudarse con tarjetas de crédito, ya que las tasas de interés alcanzaron su nivel más alto en dos décadas.

Aunque el comercio electrónico de Estados Unidos sigue en expansión, el ritmo de crecimiento se enfría. Las familias latinas y argentinas residentes en el país deberán ajustar sus presupuestos y planificar con estrategia la temporada de fiestas de este año.