La comunidad latina crece en Estados Unidos y ya representa el 20% de la población

estados unidos latinos comunidad efe 2 Personas el interior de la estación Oculus, en Nueva York en Estados Unidos (Archivo). Crédito: EFE/ Nora Quintanilla.

El informe atribuye este avance al llamado “cambio natural de población”, es decir, la diferencia entre nacimientos y muertes. Entre 2020 y 2024, la población latina creció 3,2 millones, mientras que otras demografías disminuyeron en 1,3 millones.

“Esta es una diferencia extraordinaria de 4,5 millones de personas. Los latinos resistieron los desafíos de la pandemia y fueron clave para mantener el crecimiento demográfico positivo de Estados Unidos”, señala el informe.

California y la fuerza laboral latina: un motor para la economía

El estudio destaca que California continúa siendo uno de los principales estados donde la comunidad latina impulsa la economía nacional.

En 2024, la fuerza laboral de origen latino creció 5,5 % interanual, alcanzando 35,1 millones de trabajadores, un incremento del 46,5 % desde 2010.

La tasa de participación laboral también marcó un récord histórico de 69 %, reflejando el papel decisivo de los latinos en sectores esenciales como la construcción, los servicios y la salud.

“Una y otra vez, encontramos que el trabajo duro, la autosuficiencia, el optimismo y la perseverancia son características que explican la fuerza y resiliencia de los latinos en Estados Unidos”, afirmó Matthew Fienup, director del Centro para Investigación y Proyección Económica de Cal Lutheran.

La comunidad latina y el poder económico global

El reporte complementa un estudio publicado en abril que situó el PIB latino de Estados Unidos en 4,1 billones de dólares, el quinto más alto del mundo, incluso por encima del de India.

Los datos también coinciden con un contexto de menor ingreso migratorio: durante los primeros seis meses del gobierno del presidente Donald Trump, el país perdió 1,4 millones de migrantes, marcando la primera caída desde la década del 60, según el Pew Research Center.