Las automotrices advierten consecuencias por los aranceles

En documentos presentados en mayo, Paccar, fabricante de Peterbilt y Kenworth, advirtió que los aranceles previos al acero y al aluminio ya habían generado problemas de costos. Su director ejecutivo, Preston Feight, señaló que los componentes importados que no provienen del T-MEC encarecen la producción en Estados Unidos frente a los vehículos ensamblados en México, que pueden incluir piezas chinas o de otros países sin pagar gravámenes adicionales.

A pesar de esto, Paccar y otros fabricantes que producen dentro de Estados Unidos no se verán afectados por el nuevo impuesto a los camiones terminados. Sin embargo, algunas empresas podrían trasladar nuevamente su producción desde México hacia territorio estadounidense.

El peso de México en la exportación de camiones

Entre enero y julio, Estados Unidos importó 32.410 millones de dólares en camiones, autobuses y vehículos especiales, de los cuales casi el 80 % (unos 25.860 millones) procedieron de México, según el Departamento de Comercio estadounidense.

Por su parte, Stellantis informó que el 88 % de los camiones medianos y pesados registrados en Estados Unidos fueron producidos localmente, mientras que el 22 % restante (unos 121.125 vehículos) llegó desde Canadá y México. La compañía destacó que estos modelos cumplen con los estándares del T-MEC, incluyendo los requisitos de contenido regional y uso de acero y aluminio norteamericano.