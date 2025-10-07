Camiones de la empresa de transporte de mercancías Yellow aparcados en la filial YRC en Pomona

Camiones de la empresa de transporte de mercancías Yellow aparcados en la filial YRC en Pomona, California, Estados Unidos. Crédito: EFE/EPA/ETIENNE LAURENT.

Trump ya había amenazado con aplicar este impuesto en octubre, pero el plazo no se cumplió. “Nuestros grandes fabricantes de camiones, como Peterbilt, Kenworth, Freightliner y Mack Trucks, serán protegidos. Es una medida necesaria por razones de seguridad nacional”, afirmó el mandatario.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmando una orden, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington en Estados Unidos (Archivo). Crédito: EFE/EPA/ Samuel Corum.

La decisión podría tener un fuerte impacto en México, país donde se produce una parte significativa de los camiones medianos de marcas como Ford, General Motors (GM) y Stellantis, mientras que el 99 % de los camiones pesados de Daimler Truck North America, International, Paccar y Volvo se fabrican dentro de Estados Unidos.

Las automotrices advierten consecuencias por los aranceles

En documentos presentados en mayo, Paccar, fabricante de Peterbilt y Kenworth, advirtió que los aranceles previos al acero y al aluminio ya habían generado problemas de costos. Su director ejecutivo, Preston Feight, señaló que los componentes importados que no provienen del T-MEC encarecen la producción en Estados Unidos frente a los vehículos ensamblados en México, que pueden incluir piezas chinas o de otros países sin pagar gravámenes adicionales.

A pesar de esto, Paccar y otros fabricantes que producen dentro de Estados Unidos no se verán afectados por el nuevo impuesto a los camiones terminados. Sin embargo, algunas empresas podrían trasladar nuevamente su producción desde México hacia territorio estadounidense.

El peso de México en la exportación de camiones

Entre enero y julio, Estados Unidos importó 32.410 millones de dólares en camiones, autobuses y vehículos especiales, de los cuales casi el 80 % (unos 25.860 millones) procedieron de México, según el Departamento de Comercio estadounidense.

Por su parte, Stellantis informó que el 88 % de los camiones medianos y pesados registrados en Estados Unidos fueron producidos localmente, mientras que el 22 % restante (unos 121.125 vehículos) llegó desde Canadá y México. La compañía destacó que estos modelos cumplen con los estándares del T-MEC, incluyendo los requisitos de contenido regional y uso de acero y aluminio norteamericano.

