Inicio Mundo Donald Trump
Polémica

Trump evalúa usar la Ley de Insurrección para desplegar militares en ciudades de Estados Unidos

Donald Trump sugirió que podría invocar la Ley de Insurrección para desplegar militares en ciudades de Estados Unidos, desafiando decisiones judiciales

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
Miembros de la Guardia Nacional de Luisiana reforzando la seguridad en Bourbon Street

Miembros de la Guardia Nacional de Luisiana reforzando la seguridad en Bourbon Street, en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos (Archivo). Crédito: EFE/EPA/ERIK S. LESSER.

El presidente Donald Trump insinuó que podría invocar la Ley de Insurrección, una norma con más de dos siglos de antigüedad, si los tribunales continúan bloqueando los despliegues de militares en distintas ciudades de Estados Unidos, informó CNN.

“Hasta ahora no ha sido necesario, pero tenemos una Ley de Insurrección por una razón”, declaró el mandatario desde la Oficina Oval. “Si la gente estuviera siendo asesinada y los tribunales o los gobernadores nos detuvieran, claro que la aplicaría”.

Trump sostuvo que su objetivo es “garantizar la seguridad de las ciudades”, aunque la posibilidad de recurrir a esta ley de emergencia generó fuertes reacciones políticas y judiciales.

protestas chicago donald trump efe 1
Personas participan en una protesta de ICE fuera de Chicago en Chicago, Illinois, Estados Unidos uno de los estados donde Donald Trump despleg&oacute; la Guardia Nacional (Archivo). Cr&eacute;dito: EFE/EPA/Able Uribe.

Personas participan en una protesta de ICE fuera de Chicago en Chicago, Illinois, Estados Unidos uno de los estados donde Donald Trump desplegó la Guardia Nacional (Archivo). Crédito: EFE/EPA/Able Uribe.

Estados y tribunales en pie de guerra

Los gobiernos de Illinois y Oregón presentaron demandas federales contra la administración, acusando al presidente de intentar federalizar la Guardia Nacional sin base legal. Un juez federal de Estados Unidos ya había bloqueado temporalmente el despliegue de efectivos en Portland.

En Chicago, el fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, advirtió que luchará en los tribunales si Trump invoca la ley. “No hay insurrección, hay protestas pacíficas”, afirmó, señalando que los incidentes más graves provinieron de agentes federales.

El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, coincidió: “Esto es Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas no pertenecen a nuestras calles, salvo en circunstancias extremas”.

Un precedente inquietante para Estados Unidos

La Ley de Insurrección, promulgada en 1807, autoriza al presidente a usar fuerzas militares dentro del país en casos de disturbios civiles o rebelión.

Su aplicación ha sido excepcional y polémica, y en este caso abriría un nuevo frente de confrontación entre Donald Trump y los estados gobernados por demócratas.

Temas relacionados:

Te puede interesar