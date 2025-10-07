Trump evalúa usar la Ley de Insurrección para desplegar militares en ciudades de Estados Unidos

protestas chicago donald trump efe 1 Personas participan en una protesta de ICE fuera de Chicago en Chicago, Illinois, Estados Unidos uno de los estados donde Donald Trump desplegó la Guardia Nacional (Archivo). Crédito: EFE/EPA/Able Uribe.

Estados y tribunales en pie de guerra

Los gobiernos de Illinois y Oregón presentaron demandas federales contra la administración, acusando al presidente de intentar federalizar la Guardia Nacional sin base legal. Un juez federal de Estados Unidos ya había bloqueado temporalmente el despliegue de efectivos en Portland.

En Chicago, el fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, advirtió que luchará en los tribunales si Trump invoca la ley. “No hay insurrección, hay protestas pacíficas”, afirmó, señalando que los incidentes más graves provinieron de agentes federales.

El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, coincidió: “Esto es Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas no pertenecen a nuestras calles, salvo en circunstancias extremas”.

Un precedente inquietante para Estados Unidos

La Ley de Insurrección, promulgada en 1807, autoriza al presidente a usar fuerzas militares dentro del país en casos de disturbios civiles o rebelión.

Su aplicación ha sido excepcional y polémica, y en este caso abriría un nuevo frente de confrontación entre Donald Trump y los estados gobernados por demócratas.