Llegó a su casa y encontró a su hijo de 15 años en la cama con su esposa

Frank -el denunciante- sostuvo que Von Yates “sedujo” a su hijo después de ver una película por la noche mientras él estaba en el trabajo y el niño, fruto de su relación anterior, se encontraba en su casa de visita.

Supuestamente, la escena comenzó en la sala de estar. Allí, la mujer y el niño fumaron en vaporizador con THC (una sustancia química que se encuentra en la marihuana), jugaron videojuegos y vieron películas.

Según la versión de Frank -recogida por el New York Post- a eso de la 1 de la mañana Von Yates puso una película de terror y “sedujo” al joven diciéndole que era aburrida y que ella estaba “muy caliente”.

Más adelante el niño explicaría que ella estaba frustrada sexualmente porque no había tenido sexo en dos semanas y por estar en su período.

En ese momento, Von Yates le habría dicho: “Ojalá tuvieras 18 años, porque no tienes la edad suficiente”, y luego le habría quitado la ropa interior.

Cuando Frank llegó del trabajo se topó con esa escena: su esposa y su hijo, los dos desnudos en el sofá.

Aunque el joven escuchó a su padre entrar a su casa, ninguno de los dos se detuvo. “¡¿Qué diablos está pasando?!”, exclamó Frank al verlos, según citó.

abuso

El padre empezó a revolear objetos y a insultar a su esposa, acusándola de “depredadora de niños”. Ella le respondió diciéndole que su hijo se parecía a él “cuando era más joven”. El niño salió corriendo.

Alexis Von Yates fue arrestada en noviembre de 2024 después de que un denunciante anónimo llamara a la policía para acusarla de participar en “actividad sexual ilegal” con el hijo menor de edad de su pareja.

Tras perder su licencia médica, Von Yates aceptó un acuerdo de culpabilidad y cumplirá dos años en un Departamento Correccional, dos de control comunitario y 10 de libertad condicional. Además, deberá pagar multas y costos judiciales.

La familia de la víctima aceptó el acuerdo para que el niño no tuviera que revivir la experiencia traumática.

Fuente: clarin.com