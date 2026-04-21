Un hombre llegó a su casa y encontró a su hijo de 15 años en la cama con su esposa. La exenfermera de 35 años fue acusada de abuso sexual de menores. La exenfermera de 35 años aceptó un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de Florida, Estados Unidos, por supuestamente haber abusado sexualmente de su hijastro de 15.
Frank, su esposo y padre de la víctima, la denunció en julio de 2024 pocos días después de haberla encontrado desnuda en la cama con su hijo.
En noviembre de ese año, Alexis fue arrestada y esta semana se conocieron detalles de su sentencia. En septiembre, cuando el niño y su madre biológica declaren, habrá más novedades sobre el veredicto final.
Frank -el denunciante- sostuvo que Von Yates “sedujo” a su hijo después de ver una película por la noche mientras él estaba en el trabajo y el niño, fruto de su relación anterior, se encontraba en su casa de visita.
Supuestamente, la escena comenzó en la sala de estar. Allí, la mujer y el niño fumaron en vaporizador con THC (una sustancia química que se encuentra en la marihuana), jugaron videojuegos y vieron películas.
Según la versión de Frank -recogida por el New York Post- a eso de la 1 de la mañana Von Yates puso una película de terror y “sedujo” al joven diciéndole que era aburrida y que ella estaba “muy caliente”.
Más adelante el niño explicaría que ella estaba frustrada sexualmente porque no había tenido sexo en dos semanas y por estar en su período.
En ese momento, Von Yates le habría dicho: “Ojalá tuvieras 18 años, porque no tienes la edad suficiente”, y luego le habría quitado la ropa interior.
Cuando Frank llegó del trabajo se topó con esa escena: su esposa y su hijo, los dos desnudos en el sofá.
Aunque el joven escuchó a su padre entrar a su casa, ninguno de los dos se detuvo. “¡¿Qué diablos está pasando?!”, exclamó Frank al verlos, según citó.
El padre empezó a revolear objetos y a insultar a su esposa, acusándola de “depredadora de niños”. Ella le respondió diciéndole que su hijo se parecía a él “cuando era más joven”. El niño salió corriendo.
Alexis Von Yates fue arrestada en noviembre de 2024 después de que un denunciante anónimo llamara a la policía para acusarla de participar en “actividad sexual ilegal” con el hijo menor de edad de su pareja.
Tras perder su licencia médica, Von Yates aceptó un acuerdo de culpabilidad y cumplirá dos años en un Departamento Correccional, dos de control comunitario y 10 de libertad condicional. Además, deberá pagar multas y costos judiciales.
La familia de la víctima aceptó el acuerdo para que el niño no tuviera que revivir la experiencia traumática.
Fuente: clarin.com