Irán amenaza con una respuesta "inmediata" ante la fragilidad de la tregua con Estados Unidos

El frágil alto el fuego pactado entre Irán y Estados Unidos atraviesa su momento más crítico. Este martes lo que comenzó como un respiro diplomático se transformó en un cruce de advertencias que amenaza con reincendiar el Estrecho de Ormuz y extender la inestabilidad por todo Medio Oriente.
Desde Teherán declararon que la paciencia estratégica tiene un límite. En un comunicado oficial, el alto mando militar aseguró que las Fuerzas Armadas están en "plena obediencia" a las directrices del líder supremo, Mojtaba Jamenei, preparadas para actuar ante cualquier provocación.
"No permitiremos que el presidente de Estados Unidos construya narrativas falsas sobre la situación en el terreno, especialmente acerca del Estrecho de Ormuz", sentenciaron en un comunicado oficial, calificando la retórica de la Casa Blanca como "delirante".
El mensaje es directo: cualquier incumplimiento de los compromisos del alto el fuego por parte de Washington será recibido con una respuesta decisiva e inmediata.
Negociaciones estancadas y el fantasma del conflicto
El pesimismo no solo proviene de los cuarteles, sino también de las mesas de negociación. Según informes de Euronews, las conversaciones para estabilizar la tregua se encuentran en un punto muerto. El estancamiento diplomático dejó el acuerdo en un vacío peligroso, mientras ambos bandos se acusan mutuamente de socavar la seguridad regional.
Los puntos de fricción principales incluyen:
- El control del Estrecho de Ormuz: una arteria vital para el petróleo mundial donde Irán busca reafirmar su soberanía.
- La influencia regional: la conexión del conflicto con los frentes abiertos en Líbano e Israel, donde la sombra de una escalada mayor sigue presente.
- La retórica de Donald Trump: desde Teherán se perciben las últimas declaraciones del mandatario estadounidense como una violación técnica de los acuerdos de no agresión.
Mientras el seguimiento en directo de la crisis muestra movimientos militares en el Golfo, la comunidad internacional observa con preocupación. La posibilidad de que un error de cálculo en el Estrecho de Ormuz desencadene una respuesta en cadena es más alta que nunca.