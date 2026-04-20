El mercado del petróleo vive horas de extrema sensibilidad. El precio del crudo dio un giro alcista dramático esta jornada, rebotando un 8% y situándose nuevamente en la zona crítica de los U$S 100 por barril. Este movimiento responde a una combinación de factores geopolíticos en Medio Oriente que reviven el fantasma del desabastecimiento.
El petróleo se dispara y acecha los U$S 100 tras la captura de un buque y el fracaso de la tregua
La volatilidad regresa con fuerza a los mercados. El precio del crudo de petróleo registró un salto de 8% y despierta temores de una nueva crisis de suministros
El detonante: Confiscación y crisis diplomática
La chispa que encendió la subida fue el anuncio del decomiso de un buque cargado de petróleo iraní por parte de las autoridades de Estados Unidos. Esta acción, justificada por Washington bajo el marco de las sanciones vigentes contra Teherán, fue recibida por el gobierno iraní como un acto de "piratería", elevando la retórica bélica en la región a niveles no vistos en meses.
Analistas de mercado advierten que este tipo de incidentes suelen generar una prima de riesgo inmediata, ya que Irán amenazó en repetidas ocasiones con tomar represalias que podrían afectar la libre circulación de petroleros en aguas internacionales.
Fracaso en el Estrecho de Ormuz
A la tensión por el buque se suma un golpe diplomático: el fracaso de las negociaciones para una tregua en el Estrecho de Ormuz. Este paso marítimo es considerado la "arteria principal" del comercio energético mundial, por donde transita aproximadamente una quinta parte del consumo global de petróleo.
La imposibilidad de alcanzar un acuerdo para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz dejó a los inversores en un estado de alerta máxima. La incertidumbre sobre si las rutas comerciales permanecerán abiertas o si se verán interrumpidas por maniobras militares impulsó las compras de cobertura, llevando los contratos a futuro cerca de los tres dígitos.
Impacto en los mercados financieros
El rally del petróleo no solo afecta a las estaciones de servicio, sino que generó un efecto dominó en las bolsas internacionales. El sector de las finanzas observa con preocupación cómo este encarecimiento de la energía podría alimentar nuevamente la inflación global, obligando a los bancos centrales a mantener las tasas de interés altas por más tiempo del previsto.
Por ahora, la mirada de los operadores está puesta en la respuesta que pueda dar la OPEP+ y en posibles nuevos movimientos de la flota estadounidense en el Golfo Pérsico. Mientras no haya señales de distensión, la barrera de los U$S 100 parece ser el nuevo suelo psicológico para un mercado que opera en pie de guerra.