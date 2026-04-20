El petróleo se dispara y acecha los U$S 100 tras la captura de un buque y el fracaso de la tregua

Fracaso en el Estrecho de Ormuz

A la tensión por el buque se suma un golpe diplomático: el fracaso de las negociaciones para una tregua en el Estrecho de Ormuz. Este paso marítimo es considerado la "arteria principal" del comercio energético mundial, por donde transita aproximadamente una quinta parte del consumo global de petróleo.

La imposibilidad de alcanzar un acuerdo para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz dejó a los inversores en un estado de alerta máxima. La incertidumbre sobre si las rutas comerciales permanecerán abiertas o si se verán interrumpidas por maniobras militares impulsó las compras de cobertura, llevando los contratos a futuro cerca de los tres dígitos.

GUERRA EN MEDIO ORIENTE: IRÁN REABRE EL ESTRECHO DE ORMUZ Y SE DESPLOMA EL PRECIO DEL PETRÓLEO GUERRA EN MEDIO ORIENTE: IRÁN REABRE EL ESTRECHO DE ORMUZ Y SE DESPLOMA EL PRECIO DEL PETRÓLEO

Impacto en los mercados financieros

El rally del petróleo no solo afecta a las estaciones de servicio, sino que generó un efecto dominó en las bolsas internacionales. El sector de las finanzas observa con preocupación cómo este encarecimiento de la energía podría alimentar nuevamente la inflación global, obligando a los bancos centrales a mantener las tasas de interés altas por más tiempo del previsto.

Por ahora, la mirada de los operadores está puesta en la respuesta que pueda dar la OPEP+ y en posibles nuevos movimientos de la flota estadounidense en el Golfo Pérsico. Mientras no haya señales de distensión, la barrera de los U$S 100 parece ser el nuevo suelo psicológico para un mercado que opera en pie de guerra.