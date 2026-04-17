Otro caso aberrante por un presunto abuso sexual contra una niña estremece a la Argentina. Es que un profesor de educación física fue arrestado tras haber sido denunciado por abusar sexualemte de una niña de 5 años. El acusado tiene 43 años y quedó imputado por "abuso sexual con acceso carnal agravado" por su claro rol de cuidador.
Detuvieron a un profesor de educación física acusado de abuso sexual contra una nena de 5 años
La denuncia por abuso sexual la realizó la mamá de la niña. Un fuerte allanamiento culminó con la detención del sospechoso
La detención del sospechoso se concretó en las últimas horas tras un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en la calle Corrientes al 700, en Cosquín, Córdoba, como parte de una investigación judicial que ya está en curso.
La aprehensión se originó a partir de una denuncia que realizó la madre de la menor. La presentación fue radicada a comienzos de la semana en la comisaría de Santa María de Punilla, de la provincia mdeiterránea, y automáticamente se activaron los protocolos.
A partir de ese momento, la Fiscalía de segundo turno de Cosquín avanzó con medidas urgentes que derivaron en el procedimiento realizado que culminó con la detención del hombre, que ahora deberá enfrentar el proceso si se comprueba el abuso.
Cómo sigue la causa de abuso sexual contra una nena con un profesor detenido
Desde la Justicia cordobesa informaron que la investigación continúa en desarrollo y que se dispuso el secreto de sumario para resguardar el proceso y, principalmente, a la víctima, tal como publica Noticias Argentinas.
Mientras tanto, la Justicia sigue recolectando pruebas y testimonios para esclarecer lo ocurrido tras la denuncia y determinar las responsabilidades del imputado en un caso que conmociona.