Detuvieron a un profesor de educación física acusado de abuso sexual contra una nena de 5 años

abuso-sexual-denuncia El profesor de 43 años fue detenido y quedó a disposición de la justicia tras la denuncia de abuso sexual. Imagen ilustrativa.

A partir de ese momento, la Fiscalía de segundo turno de Cosquín avanzó con medidas urgentes que derivaron en el procedimiento realizado que culminó con la detención del hombre, que ahora deberá enfrentar el proceso si se comprueba el abuso.

Cómo sigue la causa de abuso sexual contra una nena con un profesor detenido

Desde la Justicia cordobesa informaron que la investigación continúa en desarrollo y que se dispuso el secreto de sumario para resguardar el proceso y, principalmente, a la víctima, tal como publica Noticias Argentinas.

abuso-sexual-chacal-wilde1 Otro caso de abuso sexual contra una menor conmociona a la Argentina. Imagen ilustrativa.

Mientras tanto, la Justicia sigue recolectando pruebas y testimonios para esclarecer lo ocurrido tras la denuncia y determinar las responsabilidades del imputado en un caso que conmociona.