Qué tenían en sus computadoras y cómo cayeron dos acusados de pedofilia digital

pedofilia salta Los allanamientos por pedofilia que se realizaron en Salta.

Pedofilia digital en Salta

El parte con información oficial que difundió el Ministerio Público Fiscal de Salta indicó que la fiscal penal Especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, inició dos averiguaciones preliminares en el distrito Tartagal a partir de reportes online en los que se alertaba sobre la posible comisión de delitos vinculados a la producción, distribución y tenencia de material de abuso y/o explotación sexual infantil a través de Internet (MASI).

El hombre de 26 años, residente en la localidad de Aguaray, fue identificado como un usuario sospechoso de poner a disposición de terceros más de 100 archivos con contenido de abuso sexual infantil con menores de 13 años.

El otro imputado, residente en un paraje de la misma localidad de Aguaray, es investigado como sospechoso de haber subido a la plataforma de Google archivos con contenido de abuso sexual infantil con menores de 13 años, bajo la presunción de que podría tratarse de material de producción local.

En los allanamientos realizados bajo la dirección de la fiscal Cornejo, se secuestró evidencia digital vinculada a archivos de pedofilia que será analizada.