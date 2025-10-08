Israel y Hamas firmaron la "primera etapa de Plan de Paz", anunció Donald Trump

donald trump onu inmigrantes efe 1 El presidente Donald Trump aseguró que este acuerdo es el principio del fin de la guerra de Gaza.

Poco antes, Trump había dicho en Washington que podría viajar a Medio Oriente el domingo mientras avanzan las conversaciones indirectas para lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra en Gaza.

“Lo están haciendo muy bien. Tenemos un gran equipo allá, grandes negociadores, y, desafortunadamente, también hay grandes negociadores del otro lado”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca, agregando que había estado hablando con su equipo antes de llegar a su evento, reportó CNN.

“Es algo que creo que sucederá, hay una buena posibilidad de que suceda. Puede que vaya allí en algún momento hacia el final de la semana, tal vez el domingo”, dijo. “De hecho, ya veremos, pero hay muchas posibilidades de que las negociaciones estén avanzando muy bien”.