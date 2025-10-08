Israel y Hamas firmaron la "primera etapa de Plan de Paz", anunció Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este miércoles en Truth Social que tanto Israel como Hamas firmaron la primera etapa de su plan de paz.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este miércoles en Truth Social que tanto Israel como Hamas firmaron la primera etapa de su plan de paz.
“Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto y que Israel retirará sus soldados a una línea acordada como primer paso hacia una paz fuerte, duradera y eterna”, escribió Trump.
Por su parte, Hamas afirmó en un comunicado que el acuerdo estipula “el fin de la guerra en Gaza, la retirada de la ocupación, la entrada de ayuda y un intercambio de prisioneros”.
Poco antes, Trump había dicho en Washington que podría viajar a Medio Oriente el domingo mientras avanzan las conversaciones indirectas para lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra en Gaza.
“Lo están haciendo muy bien. Tenemos un gran equipo allá, grandes negociadores, y, desafortunadamente, también hay grandes negociadores del otro lado”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca, agregando que había estado hablando con su equipo antes de llegar a su evento, reportó CNN.
“Es algo que creo que sucederá, hay una buena posibilidad de que suceda. Puede que vaya allí en algún momento hacia el final de la semana, tal vez el domingo”, dijo. “De hecho, ya veremos, pero hay muchas posibilidades de que las negociaciones estén avanzando muy bien”.