Japón en alerta máxima: terremoto de 7,5 grados activa evacuaciones por amenaza de tsunami

Olas detectadas: se reportó una subida del mar de 80 centímetros en el puerto de Kuji (Iwate).

se reportó una subida del mar de en el puerto de Kuji (Iwate). Riesgo potencial: las autoridades advierten que las olas podrían alcanzar los 3 metros en las próximas horas, golpeando repetidamente la costa.

las autoridades advierten que las olas podrían alcanzar los en las próximas horas, golpeando repetidamente la costa. Zonas críticas: las prefecturas de Aomori, Iwate y la isla de Hokkaido permanecen bajo vigilancia estricta.

Japon Terremoto Tsunami

Impacto y respuesta gubernamental

La Primera Ministra, Sanae Takaichi, anunció la creación de un grupo de trabajo de emergencia para coordinar las labores de rescate y evaluar los daños. Aunque por ahora no se reportaron víctimas fatales, las consecuencias logísticas ya son visibles:

Transporte: se suspendió el servicio del tren bala ( Shinkansen ) en las líneas que conectan el norte del país para realizar inspecciones de seguridad en las vías.

se suspendió el servicio del tren bala ( ) en las líneas que conectan el norte del país para realizar inspecciones de seguridad en las vías. Infraestructura nuclear: las autoridades supervisan las centrales nucleares de la región. Hasta el reporte de las 07:45 GMT, no se detectaron anomalías en los sistemas de refrigeración, aunque las plantas operan bajo protocolo de seguridad.

las autoridades supervisan las centrales nucleares de la región. Hasta el reporte de las 07:45 GMT, no se detectaron anomalías en los sistemas de refrigeración, aunque las plantas operan bajo protocolo de seguridad. Navegación: se ordenó a las embarcaciones pesqueras y buques de carga alejarse de la costa hacia aguas profundas para evitar ser golpeados por el retroceso y avance del mar.

alerta de tsunami en japon

El fantasma de 2011

La intensidad del temblor y la activación de las sirenas han reavivado el trauma del Gran Terremoto de 2011. Japón, ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, es una de las naciones más preparadas del mundo; sin embargo, la baja profundidad de este sismo (10 km) mantiene a los expertos en alerta ante posibles réplicas de gran magnitud que podrían suceder en los próximos días.

Las autoridades insisten en que los ciudadanos permanezcan en terrenos elevados y no regresen a sus hogares hasta que la alerta sea levantada formalmente por la JMA.