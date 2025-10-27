El presidente Donald Trump aterrizó en Tokio, donde iniciará una visita oficial marcada por reuniones con la nueva primera ministra Sanae Takaichi y el emperador Naruhito. La escala en Japón llega tras su paso por Malasia, donde el mandatario firmó varios acuerdos comerciales y anunció lo que calificó como un “histórico pacto de paz” entre Tailandia y Camboya, informa EFE.
Donald Trump aterrizó en Japón tras firmar acuerdos en Malasia
Donald Trump llegó a Japón tras su paso por Malasia. Reuniones con la primera ministra y el emperador marcan su nueva gira asiática
“¡Aterrizando ahora en Japón! Estoy deseando ver al emperador”, escribió Donald Trump en su red social TruthSocial poco después de que el Air Force One aterrizara en el aeropuerto de Haneda.
Encuentro con Naruhito y la primera ministra Takaichi
El mandatario se reunirá primero con el emperador Naruhito, en lo que será su segundo encuentro desde 2019, cuando Donald Trump fue el primer dignatario extranjero en visitarlo tras su entronización.
La visita continuará el martes con una reunión clave con Takaichi, la primera mujer en liderar Japón, apenas una semana después de asumir el cargo. El diálogo estará centrado en temas de comercio y defensa, dos ejes que han sido prioritarios para ambos gobiernos.
Comercio, inversiones y defensa: los temas sobre la mesa
El vínculo entre Washington y Tokio se fortaleció en julio, cuando ambos países sellaron un acuerdo comercial tras meses de negociaciones. El pacto establece que Japón deberá pagar aranceles del 15 % e invertir 550.000 millones de dólares en Estados Unidos.
Takaichi anticipó que su gobierno “observará” la implementación del acuerdo, dejando abierta la posibilidad de una revisión futura.
En materia de defensa, Trump insistió en que Tokio aumente su gasto militar. La mandataria japonesa confirmó que adelantará los planes para elevar el presupuesto de defensa al 2% del PIB en los próximos dos años.
La escala en Japón marca el segundo destino de la gira asiática del líder estadounidense, que comenzó en Malasia con encuentros en la cumbre de la ASEAN y la firma de nuevos pactos económicos.