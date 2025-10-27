Donald Trump aterrizó en Japón tras firmar acuerdos en Malasia

japon-donald trump-efe 2 La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Crédito: EFE/EPA/EUGENE HOSHIKO / POOL.

La visita continuará el martes con una reunión clave con Takaichi, la primera mujer en liderar Japón, apenas una semana después de asumir el cargo. El diálogo estará centrado en temas de comercio y defensa, dos ejes que han sido prioritarios para ambos gobiernos.

"Estoy deseando conocer a la nueva primera ministra. Era una gran amiga del ex primer ministro Shinzo Abe, quien fue mi amigo y un gran líder", declaró Trump antes de llegar a Tokio.

Comercio, inversiones y defensa: los temas sobre la mesa

El vínculo entre Washington y Tokio se fortaleció en julio, cuando ambos países sellaron un acuerdo comercial tras meses de negociaciones. El pacto establece que Japón deberá pagar aranceles del 15 % e invertir 550.000 millones de dólares en Estados Unidos.

Takaichi anticipó que su gobierno “observará” la implementación del acuerdo, dejando abierta la posibilidad de una revisión futura.

En materia de defensa, Trump insistió en que Tokio aumente su gasto militar. La mandataria japonesa confirmó que adelantará los planes para elevar el presupuesto de defensa al 2% del PIB en los próximos dos años.

La escala en Japón marca el segundo destino de la gira asiática del líder estadounidense, que comenzó en Malasia con encuentros en la cumbre de la ASEAN y la firma de nuevos pactos económicos.