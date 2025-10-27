En las primeras horas de este lunes, el presidente Donald Trump felicitó a su par de Argentina, Javier Milei luego de que se conociera su triunfo en los comicios de este domingo.
Donald Trump felicitó a Javier Milei por "el gran trabajo" en las elecciones de este domingo
El Presidente de Estados Unidos se expresó en su red social por la buena elección que realizó el libertario en todo el país
El mandatario de Estados Unidos le dedicó un mensaje en su red social: "Felicitaciones al presidente Javier Milei por su victoria en Argentina. Hizo un excelente trabajo. Nuestra confianza estuvo justificada por el pueblo de la República Argentina".
Enseguida, Milei le agradeció el respaldo que le dio durante todo el proceso electoral para las legislativas de este domingo.
"Gracias presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir el libertad. Cuente conmigo para la gran batalla de la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza al 90% de la población mundial", cerró el posteo en la madrugada de este lunes.