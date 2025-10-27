Donald Trump felicitó a Javier Milei por "el gran trabajo" en las elecciones de este domingo

El mandatario de Estados Unidos le dedicó un mensaje en su red social: "Felicitaciones al presidente Javier Milei por su victoria en Argentina. Hizo un excelente trabajo. Nuestra confianza estuvo justificada por el pueblo de la República Argentina".

Saludo de Donald Trump a Milei por el resultado de las elecciones del domingo

Enseguida, Milei le agradeció el respaldo que le dio durante todo el proceso electoral para las legislativas de este domingo.