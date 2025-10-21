Japón tiene por primera vez a una mujer al frente del país, una admiradora de Margaret Tatcher

Sanae Takaichi Sanae Takaichi, conservadora y nacionalista de la línea dura en Japón.

Al ganar en ambas cámaras, el líder del PLD fue nombrada oficialmente la 104ª primera ministra de Japón, la primera mujer en la historia del país en asumir el cargo. Sustituirá a Shigeru Ishiba, compañero de partido, que deja el cargo después de poco más de un año al frente de la cuarta economía del mundo y después de haber sufrido dos batacazos electorales.

Sanae Takaichi, una admiradora de Margaret Tatcher

Sanae Takaichi, de 64 años, a estado al frente de varios ministerios, entre ellos, el de Seguridad Económica y el de Interior en Japón. Se declara admiradora de ex primera ministra británica Margaret Thatcher.

De corte conservadora y nacionalista de la línea dura, Takaichi ha prometido cambios, como formar un Gabinete al nivel de los países nórdicos y tratar de elevar el número de parlamentarias. También ha hablado públicamente de los síntomas de la menopausia y mostrado su deseo de apoyar a las mujeres que se dedican a los cuidados familiares para que no abandonen sus carreras profesionales.

También ha comentado que pretende revisar la constitución pacifista del Japón y reconocer un mayor peso de los militares.