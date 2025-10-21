Japón tiene por primera vez a una mujer al frente del país, una admiradora de Margaret Tatcher

La presidenta del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), Sanae Takaichi, fue elegida oficialmente este martes primera ministra de Japón y es la primera mujer que ocupa el cargo.
Sanae Takaichi ganó en ambas cámaras del Parlamento de Japón. En la votación de la Cámara de Representantes, obtuvo 237 votos, superando al jefe del opositor Partido Democrático Constitucional (PDC), Yoshihiko Noda, con 149 votos.
La Cámara de Consejeros también celebró su votación, pero ningún candidato obtuvo la mayoría en la primera vuelta. Takaichi lideró con 123 votos, seguido de Noda con 44. Como resultado, se llevó a cabo una segunda vuelta inédita en 13 años en la Cámara Alta entre Takaichi y Noda, en la que Takaichi resultó finalmente vencedora.
Al ganar en ambas cámaras, el líder del PLD fue nombrada oficialmente la 104ª primera ministra de Japón, la primera mujer en la historia del país en asumir el cargo. Sustituirá a Shigeru Ishiba, compañero de partido, que deja el cargo después de poco más de un año al frente de la cuarta economía del mundo y después de haber sufrido dos batacazos electorales.
Sanae Takaichi, una admiradora de Margaret Tatcher
Sanae Takaichi, de 64 años, a estado al frente de varios ministerios, entre ellos, el de Seguridad Económica y el de Interior en Japón. Se declara admiradora de ex primera ministra británica Margaret Thatcher.
De corte conservadora y nacionalista de la línea dura, Takaichi ha prometido cambios, como formar un Gabinete al nivel de los países nórdicos y tratar de elevar el número de parlamentarias. También ha hablado públicamente de los síntomas de la menopausia y mostrado su deseo de apoyar a las mujeres que se dedican a los cuidados familiares para que no abandonen sus carreras profesionales.
También ha comentado que pretende revisar la constitución pacifista del Japón y reconocer un mayor peso de los militares.