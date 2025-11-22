La humedad en las paredes es uno de los problemas más comunes en las casas, especialmente en épocas de lluvias o cuando existen ambientes con poca ventilación y debe solucionarse sí o sí. Sin embargo, una solución natural, económica y decorativa solo implica incorporar plantas de interior.
La planta de interior que debes tener en casa para que absorba el hongo de las paredes
Es muy común que las paredes de casa tengan humedad, sin embargo, hay algunas plantas de interior que la reducen sin hacer obras o gastar plata
Estas son capaces de absorber humedad y purificar el ambiente. Entre las más efectivas se destacan la hiedra y el lirio verde, dos especies que actúan como deshumidificadores naturales y que pueden mejorar notablemente la calidad del aire en pocas horas.
Plantas de interior: por qué usar la hiedra y el lirio verde para atacar la humedad de las paredes
Si tenés problemas de humedad en tu casa y buscas una solución natural, económica y estética, hay dos plantas de interior que son infalibles.
Por un lado, tenemos la hiedra, una gran aliada para combatir la humedad persistente. No solo es conocida por su capacidad de trepar muros o decorar espacios con su follaje colgante, sino que, también es una de las plantas más recomendadas para lugares con humedad elevada.
Su mecanismo es simple, capta la humedad ambiental a través de sus hojas anchas, reduciendo la sensación de pesadez del aire y ayudando a evitar la formación de moho en paredes y techos.
Por otro lado, mejora la circulación del aire en espacios cerrados y como requiere muy pocos cuidados, se adapta a rincones con poca luz.
Otra planta resistente que purifica y deshumidifica es el lirio verde, también conocido como planta araña o cinta, es uno de los mejores purificadores de aire. Pero además cumple otra función clave: absorbe la humedad rápidamente, especialmente en ambientes pequeños.
Es ideal para habitaciones cerradas, captura partículas contaminantes del aire, crece con facilidad y se multiplica rápidamente. Además, es una planta que tolera ambientes oscuros y cambios de temperatura.
Cómo potenciar el efecto deshumidificador de estas plantas
Para que estas plantas trabajen a su máximo nivel, se recomienda:
- Colocarlas cerca de la zona afectada por humedad.
- Evitar regarlas en exceso.
- Mantenerlas en macetas con buen drenaje.
- También puedes combinar ambas plantas de interior para que formen un dúo perfecto para ambientes muy húmedos.