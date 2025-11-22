La planta de interior que debes tener en casa para que absorba el hongo de las paredes

planta de interior hiedra Usa la hiedra para eliminar el hongo y la humedad en las paredes.

Por un lado, tenemos la hiedra, una gran aliada para combatir la humedad persistente. No solo es conocida por su capacidad de trepar muros o decorar espacios con su follaje colgante, sino que, también es una de las plantas más recomendadas para lugares con humedad elevada.

Su mecanismo es simple, capta la humedad ambiental a través de sus hojas anchas, reduciendo la sensación de pesadez del aire y ayudando a evitar la formación de moho en paredes y techos.

Por otro lado, mejora la circulación del aire en espacios cerrados y como requiere muy pocos cuidados, se adapta a rincones con poca luz.

Otra planta resistente que purifica y deshumidifica es el lirio verde, también conocido como planta araña o cinta, es uno de los mejores purificadores de aire. Pero además cumple otra función clave: absorbe la humedad rápidamente, especialmente en ambientes pequeños.

planta de interior lirio verde El lirio verde también produce oxígeno por la noche, mejorando el sueño.

Es ideal para habitaciones cerradas, captura partículas contaminantes del aire, crece con facilidad y se multiplica rápidamente. Además, es una planta que tolera ambientes oscuros y cambios de temperatura.

Cómo potenciar el efecto deshumidificador de estas plantas

