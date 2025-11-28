Torneo Clausura de vóleibol: el Club Mendoza de Regatas sacó ventaja ante Municipalidad de Maipú

El Club Mendoza de Regatas se impuso en la ida de la semifinal del Torneo Clausura por 3-0 a los maipucinos, con parciales de 26-24, 25-17 y 25-14. El jugador más valioso de la jornada fue Matías Iturrande, que sumó 13 anotaciones: 12 de ataque y 1 de servicio, con apenas 2 errores no forzados.

voleibol-semifinales-regatas-circulo policial-cortegoso

En cuanto a las finales del Clausura A1 femenino, las chicas de Regatas enfrentan en casa a su par de la UNCuyo en el primer juego, en la previa al segundo choque de los varones.