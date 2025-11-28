Inicio Ovación Polideportivo vóleibol
VÓLEIBOL LOCAL

Torneo Clausura de vóleibol: el Club Mendoza de Regatas sacó ventaja ante Municipalidad de Maipú

En la primera final del Torneo Clausura A1 de vóleibol masculino, el Club Mendoza de Regatas derrotó a Municipalidad de Maipú. Las damas inician este sábado

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
El club Mendoza de Regatas le ganó la primera final del Torneo Clausura de vóleibol A1 a Municipalidad de Maipú.

En una de las llaves de las semifinales del vóleibol local, Regatas dio un gran paso al derrotar este jueves por la noche en el estadio Juan Domingo Ribosqui al local, Municipalidad de Maipú en sets corridos, vengando la derrota sufrida en la final del Apertura.

El Club Mendoza de Regatas se impuso en la ida de la semifinal del Torneo Clausura por 3-0 a los maipucinos, con parciales de 26-24, 25-17 y 25-14. El jugador más valioso de la jornada fue Matías Iturrande, que sumó 13 anotaciones: 12 de ataque y 1 de servicio, con apenas 2 errores no forzados.

voleibol-semifinales-regatas-circulo policial-cortegoso

En cuanto a las finales del Clausura A1 femenino, las chicas de Regatas enfrentan en casa a su par de la UNCuyo en el primer juego, en la previa al segundo choque de los varones.

Cómo siguen las finales del Torneo Clausura de vóleibol

El sexteto del Lago, dirigido por Luis Testa, esperará a los Emanuel Del Curto en su estadio, para jugar el segundo punto de la serie al mejor de tres de local, este sábado a las 20, dirigido por la dupla Larraya- Moreno. En caso de ganar Municipalidad de Maipú, habrá tercer encuentro, el 2 de diciembre, a las 21, en el Parque.

Previo al duelo masculino de este sábado, las damas jugarán su primer encuentro de la serie final frente a la UNCuyo, desde las 18, con el arbitraje de la dúo Tello- Concia. El segundo partido se disputará el próximo lunes 1 de diciembre, a las 20, en el estadio del complejo deportivo universitario.

