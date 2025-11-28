Torneo Clausura de vóleibol: el Club Mendoza de Regatas sacó ventaja ante Municipalidad de Maipú

Cómo siguen las finales del Torneo Clausura de vóleibol
El sexteto del Lago, dirigido por Luis Testa, esperará a los Emanuel Del Curto en su estadio, para jugar el segundo punto de la serie al mejor de tres de local, este sábado a las 20, dirigido por la dupla Larraya- Moreno. En caso de ganar Municipalidad de Maipú, habrá tercer encuentro, el 2 de diciembre, a las 21, en el Parque.
Previo al duelo masculino de este sábado, las damas jugarán su primer encuentro de la serie final frente a la UNCuyo, desde las 18, con el arbitraje de la dúo Tello- Concia. El segundo partido se disputará el próximo lunes 1 de diciembre, a las 20, en el estadio del complejo deportivo universitario.