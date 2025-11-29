En tiempos de pantallas, alumnos de 3 grado de la Escuela Vitivinícola escribieron un libro de cuentos

El Reino de la Fantasia Infantil- Viti- Maipú Los chicos presentaron su libro, luego de varios meses de producciones escritas y lecturas para dominar el género infantil. Foto: Gentileza

“En un contexto donde las pantallas ocupan gran parte del tiempo de los chicos, verlos tan motivados por crear historias es un orgullo. Les encanta leer y contar lo que imaginan”, destacaron desde el equipo de la Escuela Vitivinícola de Maipú.

Un proyecto que contagia entusiasmo

Las familias acompañaron el proceso de escritura, edición y presentación, lo que permitió que el libro se transformara en un verdadero acontecimiento escolar. Los docentes remarcaron que este tipo de actividades fortalece la autoestima de los estudiantes, fomenta el hábito lector y los anima a expresarse con libertad.

“Estamos muy felices de publicar este segundo libro. Cada historia es una muestra del esfuerzo y la creatividad de nuestros alumnos”, señalaron desde la dirección del colegio primario con orientación vitivinícola.

Aunque la tecnología forma parte del día a día de los niños, la experiencia demuestra que la literatura sigue siendo un espacio valioso y atractivo. Para muchos de ellos, escribir y ver sus cuentos publicados fue una experiencia que competió sin dificultad con los videojuegos.

“El furor por Roblox y otros juegos no les impide disfrutar de un libro. Al contrario, descubren que imaginar también es jugar”, explicaron las docentes.