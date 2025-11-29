En tiempos de pantallas, alumnos de 3 grado de la Escuela Vitivinícola escribieron un libro de cuentos

En tiempos dominados por las pantallas, los videojuegos y el furor de plataformas como Roblox, un grupo de alumnos de tercer grado de la Escuela Vitivinícola de Maipú presentó un libro de cuentos con sus propias producciones literarias.
Se trata de El Reino de la Fantasía Infantil, un volumen que reúne historias creadas en la asignatura de Lengua y que refleja el entusiasmo de los niños por la lectura y la escritura creativa. El proyecto se convirtió en un hito para la institución, ya que es el segundo libro editado por la escuela primaria, consolidando un camino de formación lectora que se sostiene año tras año.
Un libro hecho por niños y para la imaginación
Las producciones —escritas, ilustradas y revisadas en clase— muestran mundos mágicos, personajes originales y relatos donde conviven aventuras, humor y creatividad. Para la docente Verónica Ibañez, el libro no solo es un trabajo académico, sino una herramienta que demuestra que la lectura sigue viva entre las nuevas generaciones.
“En un contexto donde las pantallas ocupan gran parte del tiempo de los chicos, verlos tan motivados por crear historias es un orgullo. Les encanta leer y contar lo que imaginan”, destacaron desde el equipo de la Escuela Vitivinícola de Maipú.
Un proyecto que contagia entusiasmo
Las familias acompañaron el proceso de escritura, edición y presentación, lo que permitió que el libro se transformara en un verdadero acontecimiento escolar. Los docentes remarcaron que este tipo de actividades fortalece la autoestima de los estudiantes, fomenta el hábito lector y los anima a expresarse con libertad.
“Estamos muy felices de publicar este segundo libro. Cada historia es una muestra del esfuerzo y la creatividad de nuestros alumnos”, señalaron desde la dirección del colegio primario con orientación vitivinícola.
Aunque la tecnología forma parte del día a día de los niños, la experiencia demuestra que la literatura sigue siendo un espacio valioso y atractivo. Para muchos de ellos, escribir y ver sus cuentos publicados fue una experiencia que competió sin dificultad con los videojuegos.
“El furor por Roblox y otros juegos no les impide disfrutar de un libro. Al contrario, descubren que imaginar también es jugar”, explicaron las docentes.