Enzo Fernández y Lautaro Martínez, los héroes de la Selección argentina ante Inglaterra

Enzo Fernández y un golazo ante Inglaterra

La Selección argentina merecía desde hacía rato la igualdad, pero entre Pickford y el palo habían negado esta posibilidad. Hasta que a los 85 minutos, de tanto ir, la Albiceleste obtuvo su merecida recompensa.

Messi jugó un córner corto con Rodrigo De Paul, quien se la devolvió al 10. Este encaró hacia el medio y tocó hacia atrás para la llegada de un Enzo Fernández que había intentado desde afuera del área en más de una oportunidad.

En esta ocasión, la cuarta fue la vencida para el capitán del Chelsea de Inglaterra. Llegando a la medialuna sacó un potente remate de derecha que se metió pegado al palo derecho del arquero que, esta vez, nada pudo hacer.

Lautaro Martínez y el agónico 2-1

El Toro entró a los 81 minutos en lugar de Tagliafico y en el segundo de adición volvió a escribir su nombre entre los goleadores del equipo. De cabeza, tras un enorme centro de Lionel Messi, puso el 2-1 que le da a la Selección argentina el pase a la final del Mundial 2026.