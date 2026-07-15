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Mundial 2026

Enzo Fernández y Lautaro Martínez, los héroes de la Selección argentina ante Inglaterra

Enzo Fernández, a los 85 minutos, y Lautaro Martínez, en el segundo minuto de adición, le dan la victoria a la Selección argentina ante Inglaterra.

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]

El primer tiempo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta fue tal y como se lo esperaba. Por momentos, los equipos lucharon y hablaron más de lo que jugaron. Cuando se pudo jugar, la Selección argentina demostró buen trato de balón ante un Inglaterra que aplicó una asfixiante presión durante los primeros minutos.

Durante los primeros 45 minutos hubo dos tiros, pero ninguno al arco. Lionel Messi remató desde afuera del área, pero la pelota pegó en un defensor inglés. El rebote le quedó a Enzo Fernández, que la acomodó y sacó un derechazo que pasó cerquita del ángulo derecho de Jordan Pickford.

El complemento comenzó torcido para los campeones del mundo, que recibieron un mazazo en su mejor momento. Anthony Gordon le ganó la posición a Nahuel Molina y puso el 1-0 para el elenco británico a los 55 minutos.

Enzo Fernández y un golazo ante Inglaterra

La Selección argentina merecía desde hacía rato la igualdad, pero entre Pickford y el palo habían negado esta posibilidad. Hasta que a los 85 minutos, de tanto ir, la Albiceleste obtuvo su merecida recompensa.

Messi jugó un córner corto con Rodrigo De Paul, quien se la devolvió al 10. Este encaró hacia el medio y tocó hacia atrás para la llegada de un Enzo Fernández que había intentado desde afuera del área en más de una oportunidad.

En esta ocasión, la cuarta fue la vencida para el capitán del Chelsea de Inglaterra. Llegando a la medialuna sacó un potente remate de derecha que se metió pegado al palo derecho del arquero que, esta vez, nada pudo hacer.

Lautaro Martínez y el agónico 2-1

El Toro entró a los 81 minutos en lugar de Tagliafico y en el segundo de adición volvió a escribir su nombre entre los goleadores del equipo. De cabeza, tras un enorme centro de Lionel Messi, puso el 2-1 que le da a la Selección argentina el pase a la final del Mundial 2026.

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