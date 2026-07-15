Estudio va en contra de todo lo que creíamos: no nacemos ni zurdos ni derechos

Todo el conjunto de participantes mejoró a un ritmo idéntico cuando comenzaron a ensayar la tarea motora repetidas veces a lo largo de varios días. La ciencia médica cuenta ahora con evidencia sólida sobre la capacidad del cerebro para aprender acciones complejas desde cero.

Los especialistas concluyeron que la enorme superioridad de una extremidad humana proviene simplemente de miles de horas de práctica acumuladas desde la infancia temprana.

El uso constante de objetos cotidianos refuerza fuertemente los circuitos neuronales encargados del movimiento fino. La habilidad superior surge del entrenamiento continuo con utensilios específicos durante años de repetición constante.

Beneficios médicos

El nuevo estudio determinó que las personas no nacen ni siendo zurdas ni derechas.

Los descubrimientos obtenidos modifican la visión actual sobre la rehabilitación temprana en pacientes afectados por lesiones cerebrales severas. Los programas enfocados en recuperación física pondrán mayor peso en la repetición incesante de movimientos clave.

Las metodologías clínicas evitarán compensar supuestos déficits estructurales iniciales para centrarse completamente en reeducar los miembros afectados mediante prácticas intensivas.

El trabajo de laboratorio aporta conocimiento sumamente valioso para derribar mitos populares relacionados con las diferencias cognitivas entre personas con distintas lateralidades. Aún queda por averiguar si un patrón de aprendizaje similar rige los movimientos corporales vinculados con la fuerza bruta.