Qué valora el turismo extranjero de Cuyo versus otras regiones según un estudio del Conicet

Concretamente, se analizaron y compararon 130 tópicos dentro de 7 grandes temas para los turistas extranjeros. Lo más destacado: atracciones turísticas, asistencia/recomendaciones, transporte, hospedaje, gastronomía, salud y seguridad.

Lo más destacado de Cuyo según los turistas

En una escala de 0 a 1, el informe le asigna a Cuyo el valor más bajo del país en la categoría "lugar saturado" (0,183), y el más alto en la percepción de que "vale la pena visitar" el destino, alcanzando un notable 0,887.

También el análisis también rescata la hotelería sobre gigantes urbanos como CABA. Buenos Aires (concentra 73% de los comentarios en redes frente al 4% de Cuyo), reprueba en aspectos clave como el ruido, la limpieza y la amabilidad.

En cambio, Cuyo se destaca por la "excelente ubicación" de sus alojamientos, sólo por detrás del Norte en la calidez de la atención al cliente.

Otro punto fuerte: solidaridad y precisión de su comunidad viajera. El indicador de "recomendación útil" tiene en Cuyo su pico a nivel país (0,772), encima del Norte (0,771). Esto es, quienes planean visitar Mendoza encuentran en redes consejos prácticos de enorme calidad y orientación concreta para organizar sus estadías.

Diferencias por regiones según Conicet: tarifas y algo más

Esta percepción de tranquilidad y disfrute contrasta fuertemente con la realidad de otros destinos. Por ejemplo, Patagonia y Buenos Aires lideran ampliamente las menciones sobre "alerta de estafas".

Además, Patagonia se asocia a "consejos para ahorrar" (0,407), porque para el turismo internacional es una zona cara (0,28), un rango en el que también aparece Cuyo (0,24). Contrasta con el Norte, que tiene el menor "precio elevado" del país.

Por su parte, el Litoral argentino concentra la mayor demanda de información sobre seguridad (0,343). Algo que no sólo se vincula al delito sino también a regulaciones fronterizas, lo que casi no aparece a la conversación digital sobre Cuyo.

Para llegar a tales conclusiones, los investigadores del Conicet y la UBA Daniel Aromí, Paula Bonel y Martín Llada aplicaron por primera vez modelos de IA (Inteligencia Artificial) y procesamiento de lenguaje para analizar el turismo.