Mendoza, entre las 5 ciudades más buscadas por los turistas para el finde del 9 de julio

Con las vacaciones de invierno en marcha, el fin de semana largo de 4 días que comienza con el feriado del 9 de julio se perfila como una oportunidad para el turismo. De hecho, Mendoza aparece en el radar de los viajeros que planean una escapada y aprovechar los feriados del Día de la Independencia de acuerdo a un relevamiento reciente.
La plataforma de reservas de alojamiento Booking.com realizó un sondeo para conocer los destinos más buscados por los argentinos dispuestos a viajar el finde largo del 9 hasta el domingo 12 de julio. Incluyó lugares únicos para hospedarse, alquiler de autos y otras atracciones para el turismo, y de acuerdo a la encuesta Mendoza se ubica en el quinto lugar.
Pese a que el nivel de ocupación a nivel local ha oscilado entre 60% y 70% en los anteriores findes XL, en el sector hay expectativa de cara al próximo. De hecho, una encuesta indica que 6 de cada 10 consultados reconocen el impacto positivo que tiene el turismo en las economías locales.
“El fin de semana largo representa una oportunidad para que más argentinos recorran el país y contribuyan al desarrollo de las economías locales. Cada viaje genera un efecto positivo en los destinos, impulsando la actividad de alojamientos, gastronomía, comercios y prestadores turísticos", señaló Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com.
Mendoza entre los destinos preferidas del turismo
El relevamiento también apuntó al parecer de turistas argentinos a la hora de elegir un destino para viajar. Acerca del impacto económico, de acuerdo a la plataforma que incluye también alquiler de autos y otras atracciones para el turismo, 73% de los consultados prefiere que el dinero que invierte "quede en la comunidad local" que visita.
A su vez, Gutiérrez destacó que "a un 67% le gustaría que los lugares que recorre queden en mejor estado que cuando llegó".
Lo cierto es que ante el fin de semana que se avecina, Mendoza completa el Top 5 de ciudades atractivas para los viajeros dispuestos a una escapada. Un dato que se conoce con la provincia en pleno despliegue de una estrategia amplia para atraer al turismo que incluye al Mundial de Fútbol 2026.
Así, el ranking que elaboró Booking sobre los principales destinos a nivel país quedó así:
1. Ciudad de Buenos Aires
2. Córdoba Capital
3. San Carlos de Bariloche (Río Negro)
4. Mar del Plata
5. Mendoza