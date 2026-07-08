Mendoza, entre las 5 ciudades más buscadas por los turistas para el finde del 9 de julio

Montaña y viñedos, un entorno característico de Mendoza e irresistible para muchos turistas Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

“El fin de semana largo representa una oportunidad para que más argentinos recorran el país y contribuyan al desarrollo de las economías locales. Cada viaje genera un efecto positivo en los destinos, impulsando la actividad de alojamientos, gastronomía, comercios y prestadores turísticos", señaló Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com.

Mendoza entre los destinos preferidas del turismo

El relevamiento también apuntó al parecer de turistas argentinos a la hora de elegir un destino para viajar. Acerca del impacto económico, de acuerdo a la plataforma que incluye también alquiler de autos y otras atracciones para el turismo, 73% de los consultados prefiere que el dinero que invierte "quede en la comunidad local" que visita.

A su vez, Gutiérrez destacó que "a un 67% le gustaría que los lugares que recorre queden en mejor estado que cuando llegó".

Lo cierto es que ante el fin de semana que se avecina, Mendoza completa el Top 5 de ciudades atractivas para los viajeros dispuestos a una escapada. Un dato que se conoce con la provincia en pleno despliegue de una estrategia amplia para atraer al turismo que incluye al Mundial de Fútbol 2026.

Así, el ranking que elaboró Booking sobre los principales destinos a nivel país quedó así:

1. Ciudad de Buenos Aires

2. Córdoba Capital

3. San Carlos de Bariloche (Río Negro)

4. Mar del Plata

5. Mendoza