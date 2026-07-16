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"Sacada del hotel"

Se acabó el misterio: el insólito origen de la bandera de Malvinas en los festejos de la Selección

Los eufóricos festejos de la Selección argentina incluyeron una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" en una imagen que recorrió el mundo

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Un trapo de Malvinas que está dando la vuelta al mundo.

Un "trapo" de Malvinas que está dando la vuelta al mundo.

Se sufrió más de lo esperado, pero la Selección argentina logró una victoria histórica que desató un festejo inolvidable, con imágenes cargadas de emoción. Uno de los momentos que más repercusión generó fue la celebración de los jugadores del combinado nacional con una bandera que hace referencia al histórico reclamo argentino por Malvinas.

Mientras en Inglaterra el gesto encendía la polémica entre algunos hinchas de la Premier League y ponía a prueba la diplomacia institucional de clubes como el Manchester United, en Argentina todos se hacían la misma pregunta: ¿de dónde había salido la "bandera" en pleno festejo por la clasificación a la final del Mundial?

Lo Celso fue el primero en agarrar la bandera de Malvinas.

Lo Celso fue el primero en agarrar la bandera de Malvinas.

Se acabó el misterio sobre la polémica bandera de Malvinas

El enigma finalmente ha sido revelado, confirmando una vez más que la pasión y el ingenio de los hinchas Albicelestes no tienen límites. Según trascendió en las últimas horas, la "bandera" no formó parte del equipaje oficial de la delegación ni fue adquirido en una tienda de recuerdos en el exterior.

El "trapo" (como suele decírsele a este tipo de banderas en el fútbol) llegó directamente desde la tribuna, arrojado por un grupo de fanáticos en un momento de pura euforia hacia el césped, donde los futbolistas lo recogieron sin dudarla para sumarlo a las celebraciones.

Lo verdaderamente insólito es la accidentada confección del estandarte. Lejos de ser un lienzo tradicional, se trató de un pedazo de sábana del hotel que fue pintado con urgencia y ante la prohibición de una bandera oficial a mano un grupo de argentinos decidió "sacrificar" la ropa de cama de su habitación.

Desde un hotel a Malvinas y al mundo.

Desde un hotel a Malvinas y al mundo.

Con un par de pinceles y pintura comprada a última hora, diseñaron un mensaje entre las cuatro paredes del hotel sin imaginar que forjaron una imagen que está dando la vuelta al mundo.

Una muestra más de que, para el hincha argentino, la creatividad siempre está al servicio de la pasión.

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