Atenta, Selección argentina: las figuras de España que entrenaron diferenciadas a días de la final

Durante los 15 minutos de práctica abiertos a la prensa, Lamine salió al campo pero, tras un breve calentamiento, no participó de los rondos. En su lugar, realizó ejercicios de elongación sobre colchonetas y con rodillos.

El medio La Vanguardia destacó que el jugador se tocó varias veces el muslo izquierdo, zona donde llevaba el vendaje, recordando que había abandonado el estadio de Dallas con una visible renguera.

Desde la concentración española insisten en que el trabajo diferenciado responde únicamente a una gestión de cargas para evitar riesgos antes de la final. Incluso, aseguran que el atacante podría reincorporarse este viernes a los entrenamientos con normalidad.

Por su parte, el otro futbolista que entrenó diferenciado fue el lateral derecho Pedro Porro. Esto debido a una sobrecarga muscular. Aunque su situación quedó en un segundo plano, en España sostienen que ambos jugadores llegarán al encuentro contra la Selección argentina (por el momento nadie ha garantizado que pueden hacerlo en su plenitud física).

La Roja tendrá dos prácticas más para evaluar la evolución de sus figuras y terminar de preparar el partido decisivo ante la Albiceleste, el cual se disputará el domingo 19 de julio a las 16 en New York.

Por su parte, el otro futbolista que entrenó diferenciado fue el lateral derecho Pedro Porro. Esto debido a una sobrecarga muscular. Aunque su situación quedó en un segundo plano, en España sostienen que ambos jugadores llegarán al encuentro contra la Selección argentina (por el momento nadie ha garantizado que pueden hacerlo en su plenitud física).

La Roja tendrá dos prácticas más para evaluar la evolución de sus figuras y terminar de preparar el partido decisivo ante la Albiceleste, el cual se disputará el domingo 19 de julio a las 16 en New York.