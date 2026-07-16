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Mundial 2026

Atenta, Selección argentina: las figuras de España que entrenaron diferenciadas a días de la final

A días del mano a mano con la Selección argentina, dos de las figuras de España entrenaron diferenciadas

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
El DT de España espera por sus figuras.

El DT de España espera por sus figuras.

Lamine Yamal encendió las alarmas a tres días de la final del Mundial 2026. En la previa del mano a mano con la Selección argentina, el crack de la Selección de España se entrenó de manera diferenciada y con un vendaje en su muslo izquierdo. Las imágenes no tardaron en viralizarse durante la jornada de este jueves.

La molestia física es producto de un fuerte golpe recibido en la semifinal ante Francia. A pesar de la preocupación inicial, desde la Federación Española transmitieron tranquilidad y confían en que el delantero estará al 100% para el partido del domingo en el MetLife Stadium.

Lamine Yamal entren&oacute; diferenciado a d&iacute;as de la final del Mundial 2026.

Lamine Yamal entrenó diferenciado a días de la final del Mundial 2026.

Las figuras de España que entrenaron diferenciadas

El golpe que sufrió Yamal derivó en el penal cometido por Lucas Digne, abriendo el camino para la victoria española por 2 a 0. Según informó el diario MARCA, los fisioterapeutas comenzaron el tratamiento apenas el plantel regresó al hotel y no existe preocupación por su evolución.

Durante los 15 minutos de práctica abiertos a la prensa, Lamine salió al campo pero, tras un breve calentamiento, no participó de los rondos. En su lugar, realizó ejercicios de elongación sobre colchonetas y con rodillos.

El medio La Vanguardia destacó que el jugador se tocó varias veces el muslo izquierdo, zona donde llevaba el vendaje, recordando que había abandonado el estadio de Dallas con una visible renguera.

Desde la concentración española insisten en que el trabajo diferenciado responde únicamente a una gestión de cargas para evitar riesgos antes de la final. Incluso, aseguran que el atacante podría reincorporarse este viernes a los entrenamientos con normalidad.

Por su parte, el otro futbolista que entrenó diferenciado fue el lateral derecho Pedro Porro. Esto debido a una sobrecarga muscular. Aunque su situación quedó en un segundo plano, en España sostienen que ambos jugadores llegarán al encuentro contra la Selección argentina (por el momento nadie ha garantizado que pueden hacerlo en su plenitud física).

La Roja tendrá dos prácticas más para evaluar la evolución de sus figuras y terminar de preparar el partido decisivo ante la Albiceleste, el cual se disputará el domingo 19 de julio a las 16 en New York.

Por su parte, el otro futbolista que entrenó diferenciado fue el lateral derecho Pedro Porro. Esto debido a una sobrecarga muscular. Aunque su situación quedó en un segundo plano, en España sostienen que ambos jugadores llegarán al encuentro contra la Selección argentina (por el momento nadie ha garantizado que pueden hacerlo en su plenitud física).

La Roja tendrá dos prácticas más para evaluar la evolución de sus figuras y terminar de preparar el partido decisivo ante la Albiceleste, el cual se disputará el domingo 19 de julio a las 16 en New York.

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