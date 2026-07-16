Araña violinista: cómo identificar una picadura y qué hacer para salvar tu piel

A diferencia de otras plagas comunes, el daño que provoca este arácnido ante una picadura es de evolución rápida y sumamente destructivo. Por todo esto, es importante reaccionar a tiempo.

La araña violinista es uno de los ejemplares más temidos en casa.

Las primeras señales en la piel: cómo reconocer la picadura

El gran peligro de la araña violinista es que su ataque suele ser imperceptible al principio. La persona puede sentir un pinchazo leve, similar al de un mosquito o una espina, o incluso no sentir nada durante las primeras horas.