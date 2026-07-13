Uruguay ya encontró al reemplazante de Bielsa tras la eliminación del Mundial 2026: quién es el histórico elegido

La Asociación Uruguaya de Fútbol se movió para encontrar su reemplazante y encontró a un histórico referente disponible: Diego Forlán. Aquel que fuera el mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010 fue el elegido para dirigir los destinos de la Celeste.

Diego Forlán será el Dt interino de la Selección de Uruguay hasta las elecciones de la AUF.

El ex 10 ya había manifestado sus ganas de entrenar a la Garra Charrúa luego de la eliminación de su Selección en la Copa del Mundo 2026. En diálogo con ESPN, hace unos días Cachavacha había asegurado: "Claro, por supuesto que voy, ¿sabes cómo voy?", en respuesta a la consulta si dirigiría a la Celeste. "Yo prefiero a un técnico uruguayo, porque los tenemos, aunque no me disgustó la elección de Bielsa", había completado en su momento.

Esa manifestación de un deseo se hizo realidad y Diego Forlán será el entrenador de la Selección de Uruguay. Sin embargo, su firma será en principio por escasos meses, hasta marzo del 2027, a modo de interinato. ¿Por qué? Porque en esa fecha habrá renovación de autoridades en la AUF y allí la nueva dirigencia deberá evaluar su trabajo y decidir su continuidad.

En los próximos días, Forlán será presentado y tendría su debut con la Garra Charrúa en la ventana FIFA de septiembre. También estará a cargo de la Sub-20 que disputará en enero el Sudamericano de 2027.

Experiencia de Diego Forlán como DT

El ex atacante de la Selección de Uruguay tuvo dos experiencias en el cargo de entrenador. La primera de ellas fue a comienzos de 2020. en Peñarol. Allí dirigió solamente 11 y luego se despidió en el contexto de la pandemia de Covid-19. Ya en 2021 dirigió 12 encuentros en Atenas de San Carlos de Uruguay.