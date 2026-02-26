Jubilados desaparecidos de Chubut: el video lleno de interrogantes sobre Pedro Kreder y Juana Morales

jubilados-desaparecidos-chubut-camioneta1

El registro es nítido: el vehículo circula con normalidad y, según las pericias de la División de Investigaciones (Cibercrimen), se confirmó que dentro de la unidad solo se encontraban Pedro Kreder y Juana Morales.

No había rastros de persecución ni de terceros en ese momento a los jubilados desaparecidos. Sin embargo, lo que ocurrió después de que se perdieran de vista en el Cañadón de Visser —donde la camioneta fue hallada días después, cerrada y atascada en el barro— es un absoluto misterio.

jubilados-desaparecidos-chubut-camioneta2

Jubilados desaparecidos en Chubut: las revelaciones de la familia

En diálogo con la prensa, Gabriela Kreder, hija de Pedro, ha sido contundente al rechazar la teoría de que la pareja simplemente se desorientó y caminó hasta morir por las condiciones climáticas. Gabriela señaló recientemente en Seta TV que existen inconsistencias graves:

Conocimiento del terreno: "Papá conocía la zona. Él sabía que era peligrosa y por eso nunca hubiera entrado ahí por voluntad propia”, enfatizó, descartando que su padre se hubiera arriesgado innecesariamente.

El cabo suelto de los testigos: la familia insiste en investigar el testimonio de una persona que afirmó haber visto la camioneta saliendo de un basural, pero con dos hombres a bordo, en lugar de la pareja de jubilados desaparecidos .

. Ausencia de señales: para Gabriela, si su padre se hubiera quedado varado, habría intentado hacer fuego para señalizar su posición, algo que no ocurrió.

jubilados-desaparecidos-chubut-camioneta

Un escenario de falsas esperanzas para los jubilados desaparecidos de Chubut

La causa de los jubilados desaparecidos, que hoy cumple más de 120 días, se encuentra en una etapa crítica. Según relató Gabriela Kreder, desde que se ofreció una recompensa de 10 millones de pesos, los llamados con supuestos avistamientos se han multiplicado, pero ninguno ha resultado real.

"Necesitamos que esto salga a la luz. Que alguien que sepa algo se anime a hablar", concluyó Gabriela, manteniendo una vigilia constante ante el teléfono, esperando la respuesta que la justicia de Chubut aún no puede dar.