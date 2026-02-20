ANSES se ve obligado a cambiar el calendario de pagos de los jubilados de la máxima

Según lo informado por el Gobierno nacional de Milei, el lunes 23 es un "día no laborable por fines turísticos" y el martes 24 de marzo se celebra el "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia". Desde ANSES comunicaron que solamente el 24 no se efectuarán los correspondientes pagos.

Feriados 2026 primer trimestre El calendario de feriados del gobierno nacional indica que el lunes 23 de marzo es una jornada no laborable con fines turísticos y el martes 24, feriado por el "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia".

De esta manera, a un cierto grupo de jubilados y pensionados que superan la mínima se les correrá un día o dos el cobro de sus haberes. Es importante recordar que los depósitos se realizan de acuerdo a la terminación de DNI (Documento Nacional de Identidad) de cada beneficiario.

Fechas de pagos de las jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo:

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del lunes 23 de marzo de 2026

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del miércoles 25 de marzo de 2026

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del jueves 26 de marzo de 2026

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del viernes 27 de marzo de 2026

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del lunes 30 de marzo de 2026

ANSES confirmó el porcentaje de aumento real para marzo

Desde ANSES señalaron que la diferencia en el aumento que otorgará el organismo social con la inflación dada a conocer por el INDEC, nace debido a que la Administración Nacional de la Seguridad Social toma dos decimales, mientras que el organismo estadístico redondea.

Esto lleva a que la inflación en enero haya quedado registrada en 2,9%, mientras que el aumento que ANSES dará a jubilados y al resto de los beneficiarios será de un 2,88%.

Aumento para jubilados y pensionados en marzo