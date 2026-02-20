ANSES se ve obligado a cambiar el calendario de pagos de los jubilados de la máxima

Por decisión del Gobierno nacional de Javier Milei, se confirmó que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) deberá, nuevamente, modificar el calendario de pagos y en esta ocasión el del mes de marzo. Esto afectará solamente a los jubilados y pensionados que superen el haber mínimo.
Por segundo mes consecutivo, las autoridades de ANSES encargadas de armar el calendario de pagos tendrán que realizar unos pequeños cambios en las fechas de los depósitos de los jubilados que cobren la máxima.
Cambios de ANSES en el calendario de pago de marzo
ANSES implementará algunas modificaciones en el calendario de pago de marzo de 2026 ya que en el tercer mes del año habrá un feriados y afecta directamente a los jubilados y pensionados que cobran más de un haber mínimo.
Según lo informado por el Gobierno nacional de Milei, el lunes 23 es un "día no laborable por fines turísticos" y el martes 24 de marzo se celebra el "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia". Desde ANSES comunicaron que solamente el 24 no se efectuarán los correspondientes pagos.
De esta manera, a un cierto grupo de jubilados y pensionados que superan la mínima se les correrá un día o dos el cobro de sus haberes. Es importante recordar que los depósitos se realizan de acuerdo a la terminación de DNI (Documento Nacional de Identidad) de cada beneficiario.
Fechas de pagos de las jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo:
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del lunes 23 de marzo de 2026
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del miércoles 25 de marzo de 2026
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del jueves 26 de marzo de 2026
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del viernes 27 de marzo de 2026
- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del lunes 30 de marzo de 2026
ANSES confirmó el porcentaje de aumento real para marzo
Desde ANSES señalaron que la diferencia en el aumento que otorgará el organismo social con la inflación dada a conocer por el INDEC, nace debido a que la Administración Nacional de la Seguridad Social toma dos decimales, mientras que el organismo estadístico redondea.
Esto lleva a que la inflación en enero haya quedado registrada en 2,9%, mientras que el aumento que ANSES dará a jubilados y al resto de los beneficiarios será de un 2,88%.
Aumento para jubilados y pensionados en marzo
- PNC (Invalidez/Vejez): $328.720,61 (Incluye bono de $70.000)
- PNC (madres de siete o más hijos): $439.600,87 (Incluye bono de $70.000)
- PUAM: $365.680,69 (Incluye bono de $70.000)
- Jubilación mínima: $439.600,87 (Incluye bono de $70.000)
- Jubilación máxima: $2.487.063,96