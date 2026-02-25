Jubilados desaparecidos de Chubut: Gabriela Kreder dio a conocer las últimas novedades del caso

pedro-kreder-laura-kreder-jubilados-desaparecidos

Jubilados desaparecidos de Chubut: las claves del misterio

El hallazgo de la camioneta Toyota Hilux en una zona de difícil acceso, conocida como los Cañadones de Visser, Chubut, Patagonia Argentina, es el punto de partida de todas las dudas sobre el paradero de los jubilados desaparecidos. Según relata Gabriela, el vehículo presentaba un escenario que contradice un escape de emergencia:

Vehículo cerrado: la camioneta fue encontrada cerrada con llave, algo inusual si se tratara de una huida desesperada tras quedarse encajados.

Pertenencias intactas: en el interior quedaron elementos vitales como agua, comida, dinero y hasta un encendedor. “Cualquiera en su lugar habría intentado hacer fuego para señalizar su posición”, sostiene Gabriela.

Conocimiento del terreno: la familia asegura que Pedro conocía la peligrosidad de la zona y que jamás hubiera arriesgado a Juana entrando en un sector tan inhóspito por voluntad propia.

jubilados-desaparecidos-chubut3ç

“Papá conocía la zona. Él sabía que era peligrosa y por eso nunca hubiera entrado ahí. Eso lo descartamos desde el primer momento”, enfatizó Gabriela Kreder.

jubilados-desaparecidos-chubut1

Jubilados desaparecidos de Chubut: ¿intervención de terceros?

La hipótesis de que la pareja de jubilados desaparecidos pudo haber sido interceptada ha ganado peso con el correr del tiempo. Gabriela señala que las cámaras de seguridad analizadas muestran el paso del vehículo, pero la nitidez no permite confirmar quiénes iban realmente al volante en el último tramo del recorrido.

Además, el testimonio de un testigo que afirmó haber visto la camioneta saliendo de un basural con dos hombres —en lugar de una pareja— sigue siendo un cabo suelto que la familia pide investigar con mayor profundidad.

jubilados-desaparecidos-chubut2

Una búsqueda que no cesa

A pesar del tiempo transcurrido y de los intensos rastrillajes de los jubilados desaparecidos con drones, helicópteros y perros, no se ha hallado ni una sola prenda o rastro biológico en los alrededores del punto cero. La recompensa ofrecida por el Ministerio de Seguridad de Chubut ha generado una lluvia de llamados que, hasta ahora, solo han resultado en pistas falsas, aumentando el desgaste emocional de las hijas de Pedro.

Para Gabriela, el objetivo es claro: mantener la visibilidad del caso. “Necesitamos que esto salga a la luz. Que alguien que sepa algo se anime a hablar”, concluye, manteniendo una esperanza que se sostiene a base de coraje y la necesidad de justicia por su padre y Juana.

jubilados-desaparecidos-chubut