Cuánto cuesta alquilar un departamento en Mar del Plata en enero 2026

Un monoambiente para dos personas ubicado a solo 200 metros del mar y del paseo Aldrey, y a 400 metros del centro comercial Güemes, cuesta USD$213 por siete noches. Se trata de un alojamiento sencillo, perfectamente ubicado, para quienes buscan tranquilidad sin renunciar a la cercanía con las principales atracciones de la ciudad. En calle Güemes hay restaurantes, bares, espacios culturales y locales de ropa.

departamento en mar del plata Este alojamiento está en la zona de Güemes, cerca de Playa Grande. Imagen: Airbnb.

Otra opción es un departamento ubicado a una cuadra del mar en el pintoresco barrio de La Perla, por lo que puedes llegar a las principales atracciones caminando. El alojamiento es apto para tres huéspedes, tiene un dormitorio, tres camas y un baño. Ideal para una escapada en cualqueir momento del año, en las zonas cercanas se ofrece una amplia oferta cultural y gastronómica. Cuesta USD$507 por siete noches.

apartamento en mar del plata Departamento en el barrio de La Perla. Imagen: Airbnb.

Hoteles en Mar del Plata

Quienes prefieren otra opción de alojamiento, el Hotel Luis III está ubicado a solo 400 metros de playa Bristol, y a 800 metros del Casino del Mar. Ofrece habitaciones con TV por cable y balcón privado en el centro de Mar del Plata. El alojamiento sirve desayunos, dispone de bar y se encuentra a 600 metros de la calle peatonal San Martín. Una habitación con cama doble cuesta $579.949 + $ 121.789 de impuestos y otros cargos. Para más información, puedes visitar Booking.