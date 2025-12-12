Cuánto cuesta alquilar un departamento en Mar del Plata en enero 2026

Mar del Plata es una de las playas más elegidas por los argentinos para pasar las vacaciones de verano. Desde amplias playas y experiencias gastronómicas hasta una animada vida nocturna con una agenda llena de espectáculos, tiene atracciones para todos los integrantes de la familia.
Las vacaciones de verano están cada vez más cerca, así que las familias empiezan a planificar sus viajes y Mar del Plata es uno de los más elegidos
A continuación, exploramos cuánto cuesta alquilar un departamento en Mar del Plata para enero del 2026. También, investigamos opciones de alquiler en hoteles, así los viajeros tienen un abanico de opciones para planificar sus próximas vacaciones.
Vacaciones en Mar del Plata: cuánto cuesta un alquiler para enero 2026
Millones de usuarios de todo el mundo utilizan Airbnb, una plataforma que conecta viajeros con propietarios que alquilan departamentos, casas y más. En este contexto, buscamos diferentes opciones para alquilar desde el 12 al 19 de enero, siete noches en "La Feliz".
Un monoambiente para dos personas ubicado a solo 200 metros del mar y del paseo Aldrey, y a 400 metros del centro comercial Güemes, cuesta USD$213 por siete noches. Se trata de un alojamiento sencillo, perfectamente ubicado, para quienes buscan tranquilidad sin renunciar a la cercanía con las principales atracciones de la ciudad. En calle Güemes hay restaurantes, bares, espacios culturales y locales de ropa.
Otra opción es un departamento ubicado a una cuadra del mar en el pintoresco barrio de La Perla, por lo que puedes llegar a las principales atracciones caminando. El alojamiento es apto para tres huéspedes, tiene un dormitorio, tres camas y un baño. Ideal para una escapada en cualqueir momento del año, en las zonas cercanas se ofrece una amplia oferta cultural y gastronómica. Cuesta USD$507 por siete noches.
Hoteles en Mar del Plata
Quienes prefieren otra opción de alojamiento, el Hotel Luis III está ubicado a solo 400 metros de playa Bristol, y a 800 metros del Casino del Mar. Ofrece habitaciones con TV por cable y balcón privado en el centro de Mar del Plata. El alojamiento sirve desayunos, dispone de bar y se encuentra a 600 metros de la calle peatonal San Martín. Una habitación con cama doble cuesta $579.949 + $ 121.789 de impuestos y otros cargos. Para más información, puedes visitar Booking.