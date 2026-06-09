Habló el joven atropellado en medio de una pelea: "Me ahorcó y me amenazó de muerte"

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La voz de la víctima de la pelea

En el texto publicado en sus redes sociales, el joven atropellado explicó por qué decidió hacer pública su situación. "Ante la gravedad de los hechos sufridos y la preocupación que genera que el responsable continúe en libertad pese a las pruebas existentes, me veo en la necesidad de hacer pública esta situación", expresó. Y agregó: "No escribo estas líneas por un interés personal, sino porque considero indispensable visibilizar lo ocurrido y solicitar que la Justicia investigue los hechos con la profundidad que merecen".

La víctima sostuvo además que el caso debería ser investigado bajo una figura penal más grave que la actual. Piden que la causa por la pelea sea investigada como tentativa de homicidio Actualmente el expediente se encuentra bajo la carátula de lesiones dolosas.

En su publicación, la víctima aseguró que la pelea comenzó segundos antes del impacto: "El agresor me ahorcó y me amenazó de muerte porque le pedí que dejara de discutir con un cuidacoches", afirmó. De acuerdo con su versión, mientras lo sujetaba le exigía que le pidiera perdón. Luego, siempre según el relato difundido, lo empujó hacia la calzada justo cuando circulaba un Peugeot 208, provocando el brutal impacto que quedó registrado en video.

"Me empujó hacia la calle en el momento exacto en que el vehículo circulaba, provocando un impacto que pudo haber sido fatal", sostuvo. "Me abandonó sobre la calle", agregó la víctima de la pelea en Mar del Plata.