El papa León XIV se reunió este sábado con líderes globales del sector energético y minero, provenientes de América Latina, América del Norte, Europa, Asia y Australia. Se trató de ejecutivos de primer nivel que encabezan algunas de las compañías más influyentes del mundo en petróleo, gas, minería y materiales críticos para la transición energética. El encuentro se desarrolló en El Vaticano.
El papa León XIV se reunió con los empresarios líderes del sector energético global en el Vaticano
El encuentro se realizó con el objetivo de avanzar en temas de sustentabilidad energética y propiciar una transición justa
Entre los asistentes se destacaron Alejandro y Bettina Bulgheroni, CEO y vicepresidenta de Pan American Energy, uno de los principales grupos energéticos privados de América Latina, con fuerte presencia en Argentina y la región. También participó Hugo Eurnekian, CEO de Corporación América, holding con operaciones en energía, infraestructura y transporte aéreo a escala internacional. Entre los empresarios argentinos, también se destaca a José Luis Manzano (Integra Capital), vinculado a inversiones energéticas y mineras.
También, del sector minero y de materiales estratégicos tuvo una presencia central, con la participación de Mike Henry, CEO de BHP; Gary Nagle, CEO de Glencore; Gustavo Pimenta, CEO de Vale; y Simon Trott, responsable del negocio de mineral de hierro de Rio Tinto, todos al frente de compañías clave en el suministro global de cobre, hierro, níquel y otros recursos esenciales para la transición energética.
La industria del litio, fundamental para la movilidad eléctrica y el almacenamiento de energía, estuvo representada por figuras de peso como Ana Cabral-Gardner (Sigma Lithium), Dale Henderson (Pilbara Minerals) y Wang Xiaoshen (Ganfeng Lithium), referentes de empresas con operaciones en América, Asia y Australia.
También participaron ejecutivos vinculados al trading energético y a la transición hacia modelos más sostenibles, como Marco Dunand y Daniel Jaeggi de Mercuria, junto a destacados empresarios mineros como Robert Friedland (Ivanhoe Mines), Rob McEwen (McEwen Mining), Eduardo Hochschild Beeck (Hochschild Mining), Adam y Jack Lundin (Lundin Mining), Nicolás Mallo Huergo (Volcan Mining) y Francisco Pulit (Lítica Resources).
La reunión reflejó la convergencia entre liderazgo empresarial, recursos naturales y transición energética, en un marco de diálogo promovido por el Vaticano sobre desarrollo sostenible, responsabilidad social y el rol estratégico de la energía y los minerales en el futuro global.
Entre 2022 y 2025 ya hubo 5 encuentros sobre desarrollo y justicia socioclimática.