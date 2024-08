Alfredo Berti comenzó su tercer ciclo en Independiente Rivadavia: "Estoy muy feliz de estar de vuelta"

Luego, Alfredo Berti tomó la palabra y expresó su alegría de volver al club en este delicado momento de la lucha por la permanencia. "Estoy muy feliz de estar de vuelta. Estoy con el mismo deseo y las mismas ganas que tuve en las etapas anteriores. Fueron etapas en que también estábamos sufriendo y terminamos felices, Esperemos que esta vez vayamos por el mismo camino y podamos posicionar al equipo en el tercio superior de la tabla", sentenció el nuevo entrenador de la Lepra.

Berti1.jpeg Presentación de Alfredo Berti, entrenador de Independiente Rivadavia. Martín Pravata/UNO.

Posteriormente, Berti se refirió al momento de su salida tras el ascenso y lo que le significaron estos meses alejado del club. "Después del ascenso decidí irme pese a que la dirigencia quería que me quedara. En estos 10 meses estuve pensando en el equipo, en el club, y la verdad que el cariño que le tengo al club es igual que el que la gente tiene para conmigo", expresó el DT y reveló más detalles sobre esta etapa afuera. "No me arrepiento de las cosas que hice, en el momento del ascenso entendí que había sido una etapa muy intensa y me daba la sensación de que ya había hecho todo. Con el transcurrir de los meses, las ofertas que me llegaron las evalué pero siempre en la cabeza estaba pensando en Independiente, pensando que quizás me apresuré y cuando fueron pasando los meses me di cuenta de que todavía hay cosas por hacer y para darle a la institución. Que el club siga creciendo a mi me moviliza mucho y eso me motorizó para volver".

En ese sentido, el entrenador analizó esta tercera etapa al frente de plantel. "Esta es otra nueva aventura, queremos quedarnos muchos años en Primera División. Es una parada difícil pero tenemos que hacerlo como lo hicimos en las etapas anteriores: todos juntos. Dirigencia, cuerpo técnico, jugadores y la gente. Necesitamos el esfuerzo de todos".

Sobre el mercado de pases y la posibilidad de que todavía puedan incorporarse más futbolistas, Berti expresó: "Tengo que analizar todo desde adentro, creo que el mercado de pases está hecho. En este momento no estoy pensando en refuerzos sino ver en como están los componentes del equipo". En esta misma línea, el presidente Daniel Vila aludió a la situación de Tomás Palacios y su posible traspaso al Inter de Italia: "Hoy se define la negociación de si Tomas Palacios se queda en el Inter o vuelve a Independiente".

Berti vila.jpeg Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, y Alfredo Berti, nuevo entrenador. Martín Pravata/UNO.

El cuerpo técnico de Alfredo Berti estará compuesto por Santiago Flores y Martín Spuch como sus ayudantes, preparadores físicos Ramiro Luguercio y Leandro Retamoza, y Diego Próspero como entrenador de arqueros.

¿Cuándo será el debut de Alfredo Berti?

El ex volante en esta tercera etapa dirigirá al equipo en la máxima categoría del fútbol argentino. Su debut será el próximo sábado 31 de agosto desde las 18 ante el puntero Vélez, en Liniers.

El rosarino vuelve a hacerse cargo del equipo tendrá la misión de sacar al equipo del último lugar de los promedios, y que hace cuatro partidos que no gana.

El DT que salvó al club del descenso de la Primera Nacional en la temporada 2017 y resultó artífice del campeonato y ascenso a primera en la 2022/23 vuelve a Independiente Rivadavia, con contrato hasta diciembre de 2025.