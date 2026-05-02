Independiente Rivadavia, líder de la Anual, cierra la fase regular visitando a Aldosivi: hora y cómo verlo

Independiente Rivadavia, que en el plano local viene de golear 5-1 a Gimnasia y Esgrima en el Clásico de Mendoza, se aseguró finalizar el semestre como el mejor de su zona. Aldosivi, por su parte, se encuentra penúltimo y no ha logrado triunfar en lo que va del certamen.

Alfredo Berti tiene en mente utilizar un equipo totalmente diferente al que viene de vencer 4-1 a Deportivo La Guaira por Copa Libertadores. Si bien no está confirmado, pondría un once 100% renovado.

Independiente Rivadavia visita a Aldosivi este domingo

Pese a que Alfredo Berti se inclinará por un equipo distinto al que viene siendo el habitual titular, el mensaje del DT es claro: "Salir a ganar en todas las canchas".

El Azul viajará a Mar del Plata con el objetivo de seguir escalando en la Tabla Anual y llegar de la mejor manera a los octavos de final, donde espera por conocer a su rival (será el octavo de la Zona A).

Emmanuel Gómez Riga tendría su debut absoluto en el arco de Independiente Rivadavia, ocupando el lugar de Nicolás Bolcato.

berti 4 Alfredo Berti meterá mano en el equipo titular. Foto: Axel Lloret/UNO

En la línea defensiva habría otro estreno: el de Nahuel Arena en el lateral derecho. Leonard Costa, Alejo Osella y Juan Manuel Elordi completarían la línea defensiva.

En mitad de cancha, el director técnico pondría desde el inicio a Gonzalo Ríos, Kevin Vazquez, Leonel Bucca y Rodrigo Atencio.

En la ofensiva, al igual que en el partido ante Banfield donde tuvo su primera titularidad, resaltaría la figura de Diego Crego. Para completar el once, Victorio Ramis volvería a ser de la partida tras la dura lesión que sufrió el el 27 de marzo de 2025 ante Racing.

Aldosivi Aldosivi, que no ganó en el torneo, viene de caer 3-1 ante River en el Monumental.

Aldosivi, por su parte, no ha logrado ganar en lo que va de la competencia. El Tiburón suma siete puntos en lo que va del Torneo Apertura, producto de siete empates (acumula también ocho derrotas). Su única victoria del semestre fue ante San Miguel por Copa Argentina.

Con respecto al equipo que viene de caer 3-1 ante River en el Monumental, Israel Damonte introducirá dos varientes en su alineación.

El arquero Axel Werner le dejará su lugar a Ignacio Chicco. A su vez Tomás Fernández ocupará el lugar vacante que quedará tras la salida de Martín González, quien arrastra una molestia en el tobillo.

Probables formaciones

Aldosivi: Ignacio Chicco; Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Lucas Rodríguez; Rodrigo Gonzalez, Felipe Anso, Tomás Fernández, Esteban Rolon; Agustín Palavecino y Nicolás Cordero. DT Israel Damonte.