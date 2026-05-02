Independiente Rivadavia, líder de la Anual, cierra la fase regular visitando a Aldosivi: hora y cómo verlo

Independiente Rivadavia se prepara para afrontar el último partido de la fase regular del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Este domingo, desde las 13.30, se verá las caras con Aldosivi en el estadio José María Minella de Mar del Plata.
Independiente Rivadavia visitará este domingo a Aldosivi en Mar del Plata. El duelo comenzará a las 13.30 y será televisado por la señal de TNT Sports
Independiente Rivadavia se prepara para afrontar el último partido de la fase regular del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Este domingo, desde las 13.30, se verá las caras con Aldosivi en el estadio José María Minella de Mar del Plata.
El duelo, correspondiente a la novena fecha de la Zona B (aquella que se reprogramó por el paro que hubo en el fútbol argentino), será dirigido por Pablo Echavarría, mientras que en el VAR estará Germán Delfino. La transmisión estará a cargo de TNT Sports. También podes vivir la previa, el juego y el post, en Radio Nihuil.
Independiente Rivadavia, que en el plano local viene de golear 5-1 a Gimnasia y Esgrima en el Clásico de Mendoza, se aseguró finalizar el semestre como el mejor de su zona. Aldosivi, por su parte, se encuentra penúltimo y no ha logrado triunfar en lo que va del certamen.
Alfredo Berti tiene en mente utilizar un equipo totalmente diferente al que viene de vencer 4-1 a Deportivo La Guaira por Copa Libertadores. Si bien no está confirmado, pondría un once 100% renovado.
Pese a que Alfredo Berti se inclinará por un equipo distinto al que viene siendo el habitual titular, el mensaje del DT es claro: "Salir a ganar en todas las canchas".
El Azul viajará a Mar del Plata con el objetivo de seguir escalando en la Tabla Anual y llegar de la mejor manera a los octavos de final, donde espera por conocer a su rival (será el octavo de la Zona A).
Emmanuel Gómez Riga tendría su debut absoluto en el arco de Independiente Rivadavia, ocupando el lugar de Nicolás Bolcato.
En la línea defensiva habría otro estreno: el de Nahuel Arena en el lateral derecho. Leonard Costa, Alejo Osella y Juan Manuel Elordi completarían la línea defensiva.
En mitad de cancha, el director técnico pondría desde el inicio a Gonzalo Ríos, Kevin Vazquez, Leonel Bucca y Rodrigo Atencio.
En la ofensiva, al igual que en el partido ante Banfield donde tuvo su primera titularidad, resaltaría la figura de Diego Crego. Para completar el once, Victorio Ramis volvería a ser de la partida tras la dura lesión que sufrió el el 27 de marzo de 2025 ante Racing.
Aldosivi, por su parte, no ha logrado ganar en lo que va de la competencia. El Tiburón suma siete puntos en lo que va del Torneo Apertura, producto de siete empates (acumula también ocho derrotas). Su única victoria del semestre fue ante San Miguel por Copa Argentina.
Con respecto al equipo que viene de caer 3-1 ante River en el Monumental, Israel Damonte introducirá dos varientes en su alineación.
El arquero Axel Werner le dejará su lugar a Ignacio Chicco. A su vez Tomás Fernández ocupará el lugar vacante que quedará tras la salida de Martín González, quien arrastra una molestia en el tobillo.