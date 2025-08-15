Walter Ribonetto tras su debut en Godoy Cruz por la Copa Sudamericana: "La serie está abierta"

"Se pierde el partido, o ellos lo ganan, por dos detalles y es algo que puede pasar porque la calidad la tienen y nosotros las que tuvimos no las pudimos aprovechar, pero creo que los jugadores hicieron un esfuerzo muy grande y nos vamos muy felices por eso. En solo cinco días demostraron que pueden estar a la altura de cualquier partido", destacó Ribonetto.

Embed - EL TOMBA NO PUDO AGUANTAR Y SOBRE EL FINAL CAYÓ ANTE EL GALO | Atl. Mineiro 2-1 G. Cruz | RESUMEN

Ribonetto: el duelo con River y la vuelta en el Gambarte

La localía en el Faliciano Gambarte: "Obviamente que es importante porque la gente va a estar apoyando y volver a jugar en el Gambarte, que es la casa del club y en la que hacía mucho tiempo que no se jugaba, además del esfuerzo lo hizo esta dirigencia para poder volver".

Lo que viene: "Ahora pensaremos en lo que viene que es River y después analizaremos lo que va a ser el partido de vuelta del día jueves. Lo vuelvo a repetir: está abierta la serie, quedan 90-95 minutos y creo que estamos en partido".

andino Andino fue el mejor del Tomba en el debut de Ribonetto.

Lo mejor del Tomba en Belo Horizonte: "Creo que ellos se sorprendieron y no esperaban que podamos jugar igual a igual. En ningún momento la idea era esperarlos. El primer tiempo fue muy bueno y sabíamos que las situaciones que teníamos las teníamos que aprovechar. Y en el segundo tiempo hubo mérito del rival que puso mucha gente en la ofensiva y sabíamos que en algún momento algunas situaciones nos iban a crear. Pero no hay nada que reprochar, se los dije a los muchachos, hicieron todo el esfuerzo más allá del resultado. Duele, pero estamos en camino de lo que nosotros queremos".

Pensando en la revancha: "Rescato el carácter, personalidad, actitud y por momentos tuvimos también volumen de juego, algo que no siempre se puede hacer en esta cancha. Los muchachos demostraron que tuvieron cinco días muy buenos. Duele el resultado porque hicimos un esfuerzo grande para poder, por lo menos, no perder el partido".