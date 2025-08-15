Inicio Sociedad número
Numerología

Estos son los números de la suerte del viernes 15 de agosto de 2025

Si buscas empezar el fin de semana con éxito, debes prestar atención a los números de la suerte que brinda la numerología

Walter Vasquez
Estas cifras de la fortuna renovarás las energías que te rodean.

Como cada día, la numerología nos brinda una nueva combinación de números de la suerte para cada uno de los signos del zodiaco que integran en horóscopo. Por este motivo, a continuación conocerás seis cifras de la fortuna que corresponderán a este viernes 15 de agosto de 2025.

La numerología entiende que hoy es una jornada especial para acudir a las energías de los números de la suerte. La explicación radica en que este viernes marca el inicio de la segunda etapa de agosto. Es decir, se abre un portal nuevo y se cierra el que hemos transitado.

En este sentido para comenzar esta segunda etapa del mes con fortuna, la numerología recomienda poner en práctica los números de la suerte. Además, podremos limpiarnos de las cargas energéticas pesadas que arrastramos de semanas anteriores. Por este motivo, te invito a conocer la combinación de cifras de la fortuna que le corresponden a tu signo del zodiaco.

numerología números de la suerte hoy.jpg
Prestá atención a tu combinación de números de la suerte.

Conocé los números de la suerte del 15 de agosto de 2025

  • Aries: 6, 14, 21, 30, 42, 56
  • Tauro: 9, 20, 24, 38, 51, 54
  • Géminis: 8, 14, 23, 36, 49, 58
  • Cáncer: 7, 13, 26, 35, 48, 52
  • Leo: 3, 18, 26, 30, 42, 50
  • Virgo: 5, 13, 27, 31, 42, 51
  • Libra: 2, 15, 25, 28, 49, 53
  • Escorpio: 5, 15, 29, 33, 49, 57
  • Sagitario: 9, 11, 27, 39, 44, 53
  • Capricornio: 7, 12, 26, 28, 41, 53
  • Acuario: 3, 16, 20, 25, 37, 51
  • Piscis: 4, 19, 29, 32, 45, 52
numeros de la suerte.jpg
Estas son tus cifras de la fortuna para este viernes.

¿Cómo utilizar los números de la suerte?

Una vez identificados los números de la suerte, tendrás que ponerlos en práctica de inmediato. Una buena opción es realizar un ritual que consistirá en dibujar tus cifras de la fortuna en una hoja seca de laurel, quemarla en un cuenco y sahumar las distintas salas del hogar. Mientras recorres la vivienda, deberás pronunciar, en voz alta, buenos deseos.

Frase motivacional del día

La empatía es el cimiento invisible sobre el que se construye el amor duradero.

