Florida cierra centro de detenidos "Alligator Alcatraz" luego de la orden de una jueza federal

La jueza Williams dictó que no se pueden construir nuevas instalaciones, excavar, cercar ni alojar más detenidos en el lugar. La oficina del fiscal general de Florida, James Uthmeier, ya apeló la decisión, buscando mantener abierto el centro por más tiempo.

Menos detenidos de lo esperado

El gobernador de Florida Ron DeSantis aseguró que las deportaciones continuarán mientras el centro permanezca operativo. Sin embargo, el número de detenidos está muy por debajo de la capacidad anunciada. Aunque el complejo habría sido diseñado para albergar hasta 2.000 personas, el congresista demócrata Maxwell Frost señaló que en su última visita encontró apenas 336 migrantes bajo custodia, una cifra mucho menor que la reportada semanas atrás.

de-santis-florida.jpg El gobernador de Florida, Ron DeSantis.

La baja en ocupación confirma que el centro nunca funcionó a plena capacidad, pese a la insistencia del estado en mantenerlo en operación. Con la orden judicial en marcha, el “Alcatraz de los caimanes” se convertirá pronto en otro capítulo cerrado dentro del debate migratorio y ambiental en Florida.