Sin precedentes

Guardia Costera logra incautación récord de drogas en Florida

La Guardia Costera de Estados Unidos descargó un récord de 34 toneladas de drogas en Florida, valoradas en 473 millones de dólares

Jimena Díaz
Fotografía tomada de la cuenta oficial de la red social X @USCGSoutheast de la Guardia Costera de los Estados Unidos donde se observa una embarcación con narcóticos incautados este lunes

Fotografía tomada de la cuenta oficial de la red social X @USCGSoutheast de la Guardia Costera de los Estados Unidos donde se observa una embarcación con narcóticos incautados este lunes, en el puerto de Everglades, en Florida (Estados Unidos). Crédito: EFE/Guardia Costera.

La Guardia Costera de Estados Unidos alcanzó un hito histórico al descargar 34 toneladas de drogas en el puerto Everglades, Florida. El operativo incluyó 28 toneladas de cocaína y 6,5 de marihuana, con un valor estimado de 473 millones de dólares. Se trata de la mayor descarga de narcóticos en la historia de la institución.

19 operaciones en aguas internacionales

La descarga fue el resultado de 19 operaciones realizadas entre junio y agosto en el océano Pacífico Oriental y el mar Caribe. La más grande ocurrió el 23 de julio, cuando los guardacostas interceptaron una embarcación con más de cuatro toneladas de cocaína al sureste de la Isla Socorro, en México.

El operativo contó con la participación de buques de la Guardia Costera, helicópteros, unidades de la Armada estadounidense y otros recursos estratégicos. Esta acción conjunta no solo marca un récord, sino que también refleja la cooperación internacional en la lucha contra las drogas que ingresan a Estados Unidos por vía marítima.

Un operativo con impacto en todo Estados Unidos

Según la Guardia Costera, la cantidad incautada equivale a más de 23 millones de dosis letales de cocaína. “Es suficiente para provocar una sobredosis fatal a toda la población de Florida”, afirmó el comandante Adam Chamie, jefe del Distrito Sudeste. La magnitud del decomiso resalta el nivel de amenaza que representan las redes de narcotráfico para la seguridad de Estados Unidos.

