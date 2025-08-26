Guardia Costera logra incautación récord de drogas en Florida

19 operaciones en aguas internacionales

La descarga fue el resultado de 19 operaciones realizadas entre junio y agosto en el océano Pacífico Oriental y el mar Caribe. La más grande ocurrió el 23 de julio, cuando los guardacostas interceptaron una embarcación con más de cuatro toneladas de cocaína al sureste de la Isla Socorro, en México.

El operativo contó con la participación de buques de la Guardia Costera, helicópteros, unidades de la Armada estadounidense y otros recursos estratégicos. Esta acción conjunta no solo marca un récord, sino que también refleja la cooperación internacional en la lucha contra las drogas que ingresan a Estados Unidos por vía marítima.