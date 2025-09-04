Está en Netflix

Está en Netflix, tiene solo 4 capítulos y es la historia sueca del momento

Netflix tiene decidido contar con un catálogo de series y películas que se renueve constantemente, y tenga ofertas para todo el mundo. Una serie viene escalando a paso firme entre las más vistas de todo el 2025, y es que se trata de una historia dramática completamente innovadora, con solo 4 capítulos: El rastro.

Las ofertas de origen nórdico vienen nutriendo en mayor cantidad el catálogo de series y películas de Netflix, con ofertas de características muy marcadas y atractivas, especialmente en el género policial y de suspenso. Esta serie refleja como estas producciones se han ido perfeccionando estos últimos años, y esta ocasión lo vemos en un relato basado en una de las novelas suecas más atrapantes.

el rastro 3
La serie sueca es una de las ofertas más cortas de Netflix

A lo largo de esta serie viviremos un relato en donde la intriga y la tensión, no te darán respiro alguno, mientras los protagonistas intentan resolver un asesinato, envueltos en casos de corrupción y cuestionamientos de su moralidad. En el catálogo de series y películas de Netflix, la oferta sueca aparece, incluso en la actualidad, como una de las principales opciones elegidas del género.

4 capítulos le bastaron a esta serie para convertirse en una de las mayores promesas del año en el catálogo de series y películas de Netflix, siendo corta, muy intensa y atractiva. Hay que tener en cuenta que este relato está basada en una novela que supo romperla al momento de su publicación, pero sin duda alguna que esta producción lo superó ampliamente.

Netflix decidió incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas en enero del 2025, para ser desde entonces una de las ofertas europeas más elegidas de la plataforma.

Embed - El rastro - Miniserie basada en hechos reales en NETFLIX

Netflix: de qué trata la serie El rastro

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie sueca de solo 4 capítulos, El rastro centra su historia en: "Con un doble homicidio sin resolver durante 16 años, un detective decide trabajar con un genealogista para atrapar al asesino antes de que sea demasiado tarde".

La serie tiene solo 4 capítulos, y esto lo hace una de las ofertas más cortas de Netflix.

el rastro 2
La oferta de Netflix es una verdadera joya del género policial

Reparto de El rastro, serie de Netflix

  • Peter Eggers
  • Mattias Nordkvist
  • Helen Al-Janabi
  • Baxter Renman
  • Julius Fleischanderl
  • Max Nilén
  • Annika Hallin
  • Lucas Grimstedt

Dónde ver la serie El rastro, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie El rastro se puede ver en Netflix y Prime Video.
  • Estados Unidos: la serie El rastro se puede ver en Netflix y Prime Video.
  • España: la serie El rastro se puede ver en Netflix y Prime Video.

