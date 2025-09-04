Está en Netflix, tiene solo 4 capítulos y es la historia sueca del momento

4 capítulos le bastaron a esta serie para convertirse en una de las mayores promesas del año en el catálogo de series y películas de Netflix, siendo corta, muy intensa y atractiva. Hay que tener en cuenta que este relato está basada en una novela que supo romperla al momento de su publicación, pero sin duda alguna que esta producción lo superó ampliamente.

Netflix decidió incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas en enero del 2025, para ser desde entonces una de las ofertas europeas más elegidas de la plataforma.

Embed - El rastro - Miniserie basada en hechos reales en NETFLIX

Netflix: de qué trata la serie El rastro

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie sueca de solo 4 capítulos, El rastro centra su historia en: "Con un doble homicidio sin resolver durante 16 años, un detective decide trabajar con un genealogista para atrapar al asesino antes de que sea demasiado tarde".

La serie tiene solo 4 capítulos, y esto lo hace una de las ofertas más cortas de Netflix.

el rastro 2 La oferta de Netflix es una verdadera joya del género policial

Reparto de El rastro, serie de Netflix

Peter Eggers

Mattias Nordkvist

Helen Al-Janabi

Baxter Renman

Julius Fleischanderl

Max Nilén

Annika Hallin

Lucas Grimstedt

Dónde ver la serie El rastro, según la zona geográfica