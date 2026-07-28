La joven Suri modificó sus documentos de identidad para quitar el nombre de Tom Cruise de su vida legal cotidiana. La hija del famoso actor tomó una postura radical e irreversible respecto a su familia paterna. Para marcar una nueva etapa personal, la ciudadana estadounidense formalizó el profundo cambio de apellido ante las autoridades estatales correspondientes en Pensilvania.
Se desintegra la familia de Tom Cruise: la decisión extrema de su hija Suri
La joven Suri eliminó a Tom Cruise de sus documentos legales. El cambio de apellido marca una ruptura total para la reconocida familia
Los registros electorales del condado de Allegheny muestran la flamante inscripción bajo la denominación oficial Suri Noelle. El trámite administrativo ocurrió durante octubre del año dos mil veinticuatro, mientras cursaba su primer ciclo académico en la Universidad Carnegie Mellon. Para asentar la modificación definitiva, la universitaria eligió tomar prestado el segundo nombre de su madre.
Antes del proceso gubernamental, la adolescente usó el distintivo Noelle en su diploma de graduación escolar durante el mes de junio. Aquel mismo fin de semana festivo, el protagonista de películas de acción presenció un masivo concierto de Taylor Swift en la ciudad de Londres. Las agendas cruzadas evidenciaron el quiebre absoluto del vínculo sanguíneo.
Qué hará Suri sin Tom Cruise
Ante las grandes transformaciones personales, Katie Holmes declaró una alegría inmensa por el enorme crecimiento de la joven. La actriz festejó el inicio del ciclo universitario con mucha emoción. "Estoy orgullosa de mi hija. Por supuesto, extrañaré la cercanía, pero estoy muy orgullosa de ella", comentó la artista ante la prensa.
Meses más tarde, la madre desmintió versiones periodísticas falsas publicadas por diversos medios británicos sobre las finanzas de la joven. Las noticias inventadas mencionaban un supuesto fondo fiduciario millonario habilitado al cumplir la mayoría de edad. "Completamente falso", escribió la celebridad en sus redes sociales. Luego agregó con total firmeza: "Suficiente. Daily Mail, pueden dejar de inventar cosas".
Lejos de los continuos escándalos mediáticos, los fotógrafos profesionales captaron a ambas mujeres durante el caluroso verano neoyorquino del año dos mil veinticinco. La joven estudiante visitó sorpresivamente el rodaje del proyecto audiovisual titulado Happy Hours. Las cámaras registraron el paseo tranquilo por las enormes calles de la gran metrópoli estadounidense.
En pocas palabras
- Suri Cruise: la hija de Tom Cruise cambió su apellido en documentos legales.
- Motivo: la joven busca marcar una ruptura total con su familia paterna.
- Cambio: ahora figura como Suri Noelle en registros públicos y académicos.