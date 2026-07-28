Se desintegra la familia de Tom Cruise: la decisión extrema de su hija Suri

Qué hará Suri sin Tom Cruise

Ante las grandes transformaciones personales, Katie Holmes declaró una alegría inmensa por el enorme crecimiento de la joven. La actriz festejó el inicio del ciclo universitario con mucha emoción. "Estoy orgullosa de mi hija. Por supuesto, extrañaré la cercanía, pero estoy muy orgullosa de ella", comentó la artista ante la prensa.

Suri quiere seguir un camino propio, sin estar ligada a la superestrella del cine.

Meses más tarde, la madre desmintió versiones periodísticas falsas publicadas por diversos medios británicos sobre las finanzas de la joven. Las noticias inventadas mencionaban un supuesto fondo fiduciario millonario habilitado al cumplir la mayoría de edad. "Completamente falso", escribió la celebridad en sus redes sociales. Luego agregó con total firmeza: "Suficiente. Daily Mail, pueden dejar de inventar cosas".

Lejos de los continuos escándalos mediáticos, los fotógrafos profesionales captaron a ambas mujeres durante el caluroso verano neoyorquino del año dos mil veinticinco. La joven estudiante visitó sorpresivamente el rodaje del proyecto audiovisual titulado Happy Hours. Las cámaras registraron el paseo tranquilo por las enormes calles de la gran metrópoli estadounidense.