Investigación de la UNC deja con la boca abierta al mundo: mujer entra a un estado no ordinario de conciencia sin psicodélicos

La paciente experimentó una desconexión masiva de la red visual respecto al resto del sistema nervioso. Las áreas motoras del cerebro también dejaron de responder a los estímulos del entorno físico. Las redes vinculadas a la atención interna ganaron fuerza al mismo tiempo. Todo el proceso ocurrió mientras ella conservaba plena lucidez del lugar físico donde estaba.

El descubrimiento

El estudio buscó descubrir cómo hace la joven para entrar a este estado de conciencia.

Los expertos observaron que la paciente logró una configuración mental estable completamente distinta a la vigilia normal. Las redes cerebrales se desorganizaron primero para luego formar conexiones nuevas. Algunas áreas se apagaron por completo. Otras regiones se hiperconectaron para crear ese estado particular.

El descubrimiento desafía las clasificaciones actuales dentro del campo médico tradicional. Los profesionales creen factible aplicar los conocimientos en futuros tratamientos para traumas severos. El caso demuestra cómo la introspección mental logra modificar la dinámica cerebral a gran escala. La ciencia avanza un paso más para descifrar los misterios neurológicos.