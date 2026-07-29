Un equipo de profesionales de la UNC lleva adelante una investigación sin precedentes sobre el cerebro humano. Agustina Velez Picatto es una psicóloga cordobesa con una habilidad inusual. Ella logra entrar a un estado alternativo de la mente de manera totalmente voluntaria. No utiliza ningún tipo de fármacos ni elementos externos para lograrlo.
Investigación de la UNC deja con la boca abierta al mundo: mujer entra a un estado no ordinario de conciencia sin psicodélicos
Una investigación inédita en Córdoba analiza a una mujer capaz de alterar su conciencia. El estudio prescinde de sustancias externas
Todo comenzó durante su juventud con visiones de redes hexagonales brillantes. Con el paso de los años transformó esa anomalía visual en una práctica controlada. Hoy experimenta una sensación profunda de orden interno. Dicha vivencia le permite procesar grandes cantidades de información mental.
Una investigación revolucionaria
Los científicos diseñaron un protocolo estricto de resonancias magnéticas funcionales para observar su cerebro. El estudio demostró patrones completamente atípicos frente a los parámetros médicos habituales. La actividad neuronal mostró menor desorden general. A pesar de eso, los registros indicaron un aumento enorme en la complejidad del procesamiento interno.
La paciente experimentó una desconexión masiva de la red visual respecto al resto del sistema nervioso. Las áreas motoras del cerebro también dejaron de responder a los estímulos del entorno físico. Las redes vinculadas a la atención interna ganaron fuerza al mismo tiempo. Todo el proceso ocurrió mientras ella conservaba plena lucidez del lugar físico donde estaba.
El descubrimiento
Los expertos observaron que la paciente logró una configuración mental estable completamente distinta a la vigilia normal. Las redes cerebrales se desorganizaron primero para luego formar conexiones nuevas. Algunas áreas se apagaron por completo. Otras regiones se hiperconectaron para crear ese estado particular.
El descubrimiento desafía las clasificaciones actuales dentro del campo médico tradicional. Los profesionales creen factible aplicar los conocimientos en futuros tratamientos para traumas severos. El caso demuestra cómo la introspección mental logra modificar la dinámica cerebral a gran escala. La ciencia avanza un paso más para descifrar los misterios neurológicos.