Pese a la derrota, Tigre clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana: quién es su próximo rival

Tigre se impuso ante Nacional de Uruguay en el global y clasificó a octavos de final de la Sudamericana.

Pese al contexto alentador, a los 10 minutos de comenzado el partido en Victoria, Nacional se encontró con el pase errado hacia atrás por parte de el Pity Martínez, que permitió la asistencia a Gómez y la posterior definición con un golazo de un remate cruzado.

Minutos más tarde, el Bolso seguía atacando con llegadas claras, donde hasta Nacho Russo terminó tapando un cabezazo. Con ese ímpetu, llegó el segundo gol a los 31 minutos de la mano de Maximiliano Silvera para convertir el 2-0.

En el complemento, el local no se quedó con la ventaja de un tanto que tenía por el primer partido y comenzó a atacar. A los 20 del segundo tiempo, a Tigre le anularon un gol de Santiago López por posición adelantada y, dos minutos más tarde, el mismo erró un mano a mano que pasó cerca del palo.

Eso no sería todo, porque en el último tramo del partido el mismo López convirtió el tanto que selló el boleto a los octavos de final de Sudamericana para el equipo de Victoria.

El próximo desafío que deberá sortear el Matador será ante otro uruguyo, Montevideo City Torque, el 12 de agosto. Mientras tanto en el Torneo Clausura, Tigre se medirá ante Racing de Avellaneda este sábado 1 de agosto en condición de visitante en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón.