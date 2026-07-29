Pipo Gorosito analizó el triunfo agónico contra Gimnasia: "Es merecido, pero sin tanta diferencia"

Y continuó: "Con Lanús, a pesar de perder, jugamos mucho mejor que hoy. El primer tiempo muy confuso, sin dinámico y correr mucho solo para recuperar que para jugar. Muy poco volumen de juego, me cuesta encontrar en el primer tiempo una jugada de gol".

"El segundo tiempo con empuje que con fútbol logramos el resultado, que -a mi entender- por lo hecho en el segundo tiempo es merecido pero sin tanta diferencia", analizó el DT.

Luego, nuevamente afirmó que el triunfo del Cuervo fue justo: "Me estaba diciendo el profe que había varios jugadores arriba de los 10/12 kilómetros, que es muchísimo pero se juega con una pelota y no solo con un GPS. Tenemos que tener mayor volumen de juego para poder ganar. El segundo tiempo más con empuje que con fútbol y asociaciones, sino eran chispazos de arrestos individuales. Creo que el resultado es justo".

Pipo Gorosito logró su primera victoria tras su regreso al Santo, ya que en su debut empató 1 a 1 con Deportivo Riestra en Copa Argentina- donde cayó 5 a 4 por penales - y en la primera fecha del Torneo Clausura había perdido 1 a 0 como visitante frente a Lanús.

22 años tuvieron que pasar para que Gorosito volviera a ganar en el Nuevo Gasómetro con San Lorenzo.

Cuándo vuelve a jugar Gimnasia y San Lorenzo por el Torneo Clausura

Por la tercera fecha del Torneo Clausura el Lobo recibirá en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie a Unión desde las 15.30 del sábado 1 de agosto; por su lado, el Santo visitará a Central Córdoba el lunes 3 de agosto desde las 21.15.

Gimnasia tiene 3 puntos ya que en el debut venció a, justamente, Central Córdoba gracias al gol de Agustin Modica, mientras que San Lorenzo sumó sus primeros 3 puntos al vencer al conjunto mendocino.