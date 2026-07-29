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Fecha 2 del Torneo Clausura

Pipo Gorosito analizó el triunfo agónico contra Gimnasia: "Es merecido, pero sin tanta diferencia"

Cuando todo indicaba que el Lobo mendocino repartía puntos en el Nuevo Gasómetro, los dirigidos por Gorosito lograron convertir agónicamente

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Pipo Gorosito logró su primer triunfo desde que regresó a San Lorenzo y la víctima fue Gimnasia.

Pipo Gorosito logró su primer triunfo desde que regresó a San Lorenzo y la víctima fue Gimnasia.

Ochenta y seis minutos tuvieron que disputarse en el encuentro entre San Lorenzo y Gimnasia para que se rompiera la paridad, cuando Rodrigo Auzmendi apareció para marcar el único gol del partido. Tras el cierre, Pipo Gorosito analizó el desarrollo del juego y, aunque admitió que el Lobo fue un digno rival, sostuvo que el triunfo fue merecido.

De esta manera, el conjunto mendocino acarició el empate y la cima del Grupo A del Torneo Clausura, pero se quedó sin nada. De todas formas, esto recién comienza.

El Cuervo de Pipo Gorosito dejó sin nada al Lobo mendocino.

El Cuervo de Pipo Gorosito dejó sin nada al Lobo mendocino.

Pipo Gorosito analizó el triunfo agónico contra Gimnasia

Néstor Gorosito regresó a dirigir en el Nuevo Gasómetro a San Lorenzo después de 22 años y las sensaciones que le dejó el partido no fueron del todo positivas comparándo el partido con Gimnasia y el que disputaron con Lanús (donde cayeron por 1 a 0): "A comparación del partido anterior, jugamos menos".

Y continuó: "Con Lanús, a pesar de perder, jugamos mucho mejor que hoy. El primer tiempo muy confuso, sin dinámico y correr mucho solo para recuperar que para jugar. Muy poco volumen de juego, me cuesta encontrar en el primer tiempo una jugada de gol".

"El segundo tiempo con empuje que con fútbol logramos el resultado, que -a mi entender- por lo hecho en el segundo tiempo es merecido pero sin tanta diferencia", analizó el DT.

Luego, nuevamente afirmó que el triunfo del Cuervo fue justo: "Me estaba diciendo el profe que había varios jugadores arriba de los 10/12 kilómetros, que es muchísimo pero se juega con una pelota y no solo con un GPS. Tenemos que tener mayor volumen de juego para poder ganar. El segundo tiempo más con empuje que con fútbol y asociaciones, sino eran chispazos de arrestos individuales. Creo que el resultado es justo".

Pipo Gorosito logró su primera victoria tras su regreso al Santo, ya que en su debut empató 1 a 1 con Deportivo Riestra en Copa Argentina- donde cayó 5 a 4 por penales - y en la primera fecha del Torneo Clausura había perdido 1 a 0 como visitante frente a Lanús.

22 años tuvieron que pasar para que Gorosito volviera a ganar en el Nuevo Gasómetro con San Lorenzo.

22 años tuvieron que pasar para que Gorosito volviera a ganar en el Nuevo Gasómetro con San Lorenzo.

Cuándo vuelve a jugar Gimnasia y San Lorenzo por el Torneo Clausura

Por la tercera fecha del Torneo Clausura el Lobo recibirá en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie a Unión desde las 15.30 del sábado 1 de agosto; por su lado, el Santo visitará a Central Córdoba el lunes 3 de agosto desde las 21.15.

Gimnasia tiene 3 puntos ya que en el debut venció a, justamente, Central Córdoba gracias al gol de Agustin Modica, mientras que San Lorenzo sumó sus primeros 3 puntos al vencer al conjunto mendocino.

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